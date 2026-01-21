沒買卻收到訂單完成通知 他驚慌點擊「問題回報」慘賠170萬

圖為詐騙示意圖。圖／AI生成 近年詐騙手法不斷翻新，從電話、投資到購物通知，情境愈來愈貼近日常，讓民眾一不留神就掉入陷阱。內政部警政署「165打詐儀錶板」近日公布一起案例，一名民眾僅因點擊一封不明購物訂單確認信，便被詐騙集團一步步牽著走，最終損失金額高達170多萬，相當痛心。

根據165打詐儀錶板說明，該名民眾當時在家滑手機時，發現電子信箱收到一封寄件人是「sun陽光商城-訂單已完成」的E-mail，內容列出「已成功購買商品」與明細，總金額約3萬多元，當下覺得傻眼，「因為我根本沒有在這家店買任何東西」。

他隨即點擊信件中的「問題回報」按鈕，連結到所謂的官方客服LINE。客服人員回應相當迅速，語氣卻十分篤定，直指從民眾提供的訂單編號查出確實有下訂單，並聲稱若非個資外洩，就是被其他人假冒下單。接著對方進一步表示，因廠商已出貨，若堅持取消訂單，不只要支付「10倍違約金」，將來還會有「信用問題」，甚至會被廠商採取法律措施。

民眾表示，自己越聽越緊張，而對方也開始安撫說會幫忙詢問廠商，「說不是因為我的因素導致等」。民眾在線上等了2分鐘後，一名自稱「經理」的人加入對話，表示廠商已同意取消訂單，但為避免後續風險與麻煩，必須配合指示操作「身分驗證」。

民眾指出，客服接下來就開始一步一步教導如何操作銀行轉帳驗證，「說是為了避免帳戶之後出現異常狀況，必須立刻配合」。過程中還被對方不斷催促說動作要快，「我總共轉了很多次錢出去，他們都說當天就會轉回來，當時我並沒有思考整件事的合理性」。

後來，對方又特別交代「暫時不要開啟網路銀行」，還要求轉移到較安靜的地方配合操作，民眾才驚覺不對勁，立刻掛斷電話並撥打165查證，這才確認自己遭到詐騙，心痛表示「果不其然，我真的被騙了，而且是被亂槍打鳥的訊息牽著鼻子走，扣除一開始真的有轉回來的錢，我共損失170多萬！」

「165打詐儀錶板」點出4個防詐小撇步：

1. 收到信件，第一時間不是打開確認，而是確認發信者郵件地址是否正確，避免誤連結假網站。 2. 遇到可疑信件，並要求你操作驗證等，全都是詐騙，千萬不要理會。 3. 不要在不明網站上輕易輸入個人資訊、信用卡號、銀行帳戶號碼。 4. ATM、網路銀行皆無轉帳驗證，切勿相信。

同時，也針對時下詐騙話術提出解析：