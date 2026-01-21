這是詐騙...北投焚化廠遭冒名辦活動 北市環保局報警了

北市北投焚化廠近來遭冒名辦活動詐騙，環保局澄清此非該廠主辦或環保局授權辦理，昨天已報警，不只防止填過表單的民眾進一步受害，也盼掌握受騙人數。另數發部網路詐騙通報查詢網指出，已有30名民眾通報，也已通知Google移除。

北投焚化廠表示，目前僅辦1月31日環境教育活動且已於1月14日截止報名，並無其他對外受理報名的活動。凡依法蒐集的報名資料，均依個人資料保護法規定妥善管理，僅限活動相關用途，並於活動結束後即刪除，不另作他用。

環保局指出，近日有民眾反映，網路上出現疑似以「北投焚化廠」名義舉辦參訪活動，要求填寫個人資料的活動報名Google連結。北投焚化廠澄清，該活動非該廠主辦或環保局授權辦理。

北投焚化廠已同步於官網發布澄清公告，提醒民眾切勿點選或填寫來源不明的活動連結。如對活動內容或相關訊息有疑問，建議直接電洽該廠業務承辦單位（02-28360050轉分機103），確保個人資料安全與自身權益。