這是詐騙...北投焚化廠遭冒名辦活動 北市環保局報警了

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導

北市北投焚化廠近來遭冒名辦活動詐騙環保局澄清此非該廠主辦或環保局授權辦理，昨天已報警，不只防止填過表單的民眾進一步受害，也盼掌握受騙人數。另數發部網路詐騙通報查詢網指出，已有30名民眾通報，也已通知Google移除。

北投焚化廠表示，目前僅辦1月31日環境教育活動且已於1月14日截止報名，並無其他對外受理報名的活動。凡依法蒐集的報名資料，均依個人資料保護法規定妥善管理，僅限活動相關用途，並於活動結束後即刪除，不另作他用。

環保局指出，近日有民眾反映，網路上出現疑似以「北投焚化廠」名義舉辦參訪活動，要求填寫個人資料的活動報名Google連結。北投焚化廠澄清，該活動非該廠主辦或環保局授權辦理。 

北投焚化廠已同步於官網發布澄清公告，提醒民眾切勿點選或填寫來源不明的活動連結。如對活動內容或相關訊息有疑問，建議直接電洽該廠業務承辦單位（02-28360050轉分機103），確保個人資料安全與自身權益。 

北投焚化廠呼籲，面對網路訊息應多加查證，共同防範不實活動及個資外洩風險。另，數發部網路詐騙通報查詢網顯示，該案源於1月15日民眾舉報疑似詐騙訊息，17日已通知環境部確認中，20日環境部已確認是詐騙訊息，並通知Google移除，避免有人誤信填寫個資。

北投焚化廠澄清不明活動訊息，提醒民眾慎防個資外洩。圖／北市環保局提供
北投焚化廠澄清不明活動訊息，提醒民眾慎防個資外洩。圖／北市環保局提供
北投焚化廠澄清不明活動訊息，提醒民眾慎防個資外洩。圖／北市環保局提供
北投焚化廠澄清不明活動訊息，提醒民眾慎防個資外洩。圖／北市環保局提供

