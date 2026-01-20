聽新聞
太子集團洗錢案進入收尾 檢調再約談「和平大苑」豪宅總管涂又文

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

檢調偵辦<a href='/search/tagging/2/太子集團' rel='太子集團' data-rel='/2/243404' class='tag'><strong>太子集團</strong></a>洗錢案，再約談負責掌管「和平大苑」豪宅總管凃又文（右）。記者張宏業／攝影
檢調偵辦太子集團洗錢案，再約談負責掌管「和平大苑」豪宅總管凃又文（右）。記者張宏業／攝影
台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，全案已接近收網，調查局為釐清集團主席陳志購買「和平大苑」豪宅金流，今天2度約談豪宅總管凃又文、尼爾公司副總林英傑到案，詢後移送台北地檢署，檢察官漏夜偵訊後請回。

此外，台北市信義區Cigar Vie雪茄館疑替太子集團用虛擬貨幣變現洗錢，檢方日前聲押負責人陳韋翔胞兄陳韋志獲准，今天也提訊陳男出庭，深夜還押看守所。

檢方偵辦太子集團初期，認為凃又文通風報信，一度向法院聲押禁見，但法官裁定30萬交保，北檢不服抗告，台灣高等法院裁定駁回確定。據了解，凃又文對太子集團支付豪宅貸款金流、匯款方式、隱匿資產手法均配合調查，檢方因此未給予加保，訊後在友人陪同下離去。

檢調清查發現，太子集團被美英兩國聯手制裁後，負責管理台灣幹部的新加坡籍「大帳房」陳秀玲，直接命令凃又文匯款外幣至人頭公司，疑有協助脫產之虞。辦案人員進一步追查，太子集團購買「和平大苑」豪宅，部分款項是用人頭公司假交易，再將款項匯入台灣。

此外，負責購買「和平大苑」的台灣太子公司負責人王昱棠，與尼爾公司副總林英傑是好友，太子集團出事後，王昱棠處理相當多金流，此部分涉及隱匿犯罪所得，因此2度約談林英傑到案。

據了解，凃又文階級不如雖王昱棠，但「和平大苑」的11間豪宅是太子集團在台8家公司持有，涂女又是豪宅管委會聯繫窗口，可直接「跳級」聯繫陳秀玲，檢方認為有證據需要補強，因此再約談她到案。

檢方上周針對帛琉度假村水房洗錢部分，傳喚「愛萊度假村」登記負責人曾國恩，訊後50萬交保。檢調清查，曾國恩來頭不小，是嘉義專做放款的聞人，也與台中地區身價百億的博弈大亨相當熟稔。

北檢偵辦太子集團已進入尾聲，辦案人員目前針對各區塊犯罪事實展開資料彙整，預計農曆年後起訴全案，查扣的布加迪等34輛豪車，也規劃在春節後拍賣。

檢方偵辦太子集團洗錢案，「和平大苑」豪宅總管凃又文（右）訊後由友人陪同離去。記者邱德祥／攝影
檢方偵辦太子集團洗錢案，「和平大苑」豪宅總管凃又文（右）訊後由友人陪同離去。記者邱德祥／攝影
太子集團尼爾公司副總林英傑（右）再度被檢調約談。記者張宏業／攝影
太子集團尼爾公司副總林英傑（右）再度被檢調約談。記者張宏業／攝影
檢警提訊太子集團在台水房負責人陳韋志（中）。 記者張宏業／攝影
檢警提訊太子集團在台水房負責人陳韋志（中）。 記者張宏業／攝影

太子集團 北檢

