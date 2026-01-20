嘉義業務員自製假保單招攬虛假儲蓄險 偽造壽險公司印文騙取1460萬元

曾擔任某壽險公司業務員的嘉義52歲林姓女子，被控偽造儲蓄險保單詐騙客戶，張姓、黃姓2名被害人分別被騙1220萬元、240萬元，嘉檢偵結依行使偽造私文書、詐欺取財罪嫌提起公訴。

起訴書表示，林女在擔任某壽險公司業務人員期間，明知公司未推出該產品，卻自2018年起向張、黃2名保戶招攬虛假的儲蓄險，謊稱年利率最高達6%。為取信保戶，在住處以電腦編輯公司保單圖檔，偽造公司印文與總經理簽章，分別騙取1220萬元、黃姓240萬元。

檢方表示，林女為了掩蓋犯行，交付偽造的保單，讓張、黃等人誤以為投保成功，直到保戶與壽險公司察覺有異提告，全案才曝光。

嘉檢偵結，依詐欺取財、偽造文書罪嫌起訴，關於未扣案的犯罪所得，檢方請求法院扣除林女已返還張、黃的部分外，依刑法規定宣告沒收，如全部或一部不能沒收，則追徵其價額。