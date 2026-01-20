保險員投資失利 涉偽造保險單詐財近1500萬嘉檢起訴

壽險公司保險員林姓女子被控107年起假藉招攬儲蓄保險方式，詐取保險金近新台幣1500萬元，並偽造保險單取信被害人，案經被害人發現報警，嘉檢偵結，依詐欺等罪嫌起訴。

據嘉義地檢署起訴書，52歲林女從事保險業務期間，於民國108年6月間，向張男佯稱，公司有推出儲蓄保險，1年為1期，年利率可達6%，期滿就可領回，張男同意投保，於同年6月至8月間，陸續投保多筆保險，共計1220萬元，分別以匯款、現金交付林女。

嘉檢表示，林女並在住處以電腦編輯任職壽險公司保險單文字及圖檔方式，偽造保險公司總經理印文，還自行繕打保險單始期、要保人及被保險人姓名，偽造完成以壽險公司名義出具的保險單，藉以取信於張男。

嘉檢說明，張男及壽險公司察覺有異報警，調查過程中，又有被害人黃女向警方報案，林女自107年12月起至108年8月，也以同樣手法，詐取黃女保險金約240萬元。

嘉檢表示，全案偵結，依詐欺取財、偽造文書罪嫌起訴，至於未扣案犯罪所得，除林女已返還2名被害人部分款項外，請依刑法規定宣告沒收，如全部或部分不能沒收，請依同法規定追徵。

檢方表示，林女在從事保險業務時，並向銀行貸款經營太陽能工程公司，不過，因經營不善，積欠銀行約800萬元；加上其他投資失利，需要大筆資金償還銀行本金及利息，因此鋌而走險，利用保險業務詐保。