快訊

NBA／勇士噩耗！「士官長」巴特勒右膝ACL撕裂賽季報銷

民眾黨立委2月大換血…黃國昌、黃珊珊等6人確定請辭 名單中未見這2人

新制勞退怎麼領？選月領擬給30天猶豫期 可改一次領

保險員投資失利 涉偽造保險單詐財近1500萬嘉檢起訴

中央社／ 嘉義市20日電

壽險公司保險員林姓女子被控107年起假藉招攬儲蓄保險方式，詐取保險金近新台幣1500萬元，並偽造保險單取信被害人，案經被害人發現報警，嘉檢偵結，依詐欺等罪嫌起訴。

據嘉義地檢署起訴書，52歲林女從事保險業務期間，於民國108年6月間，向張男佯稱，公司有推出儲蓄保險，1年為1期，年利率可達6%，期滿就可領回，張男同意投保，於同年6月至8月間，陸續投保多筆保險，共計1220萬元，分別以匯款、現金交付林女。

嘉檢表示，林女並在住處以電腦編輯任職壽險公司保險單文字及圖檔方式，偽造保險公司總經理印文，還自行繕打保險單始期、要保人及被保險人姓名，偽造完成以壽險公司名義出具的保險單，藉以取信於張男。

嘉檢說明，張男及壽險公司察覺有異報警，調查過程中，又有被害人黃女向警方報案，林女自107年12月起至108年8月，也以同樣手法，詐取黃女保險金約240萬元。

嘉檢表示，全案偵結，依詐欺取財、偽造文書罪嫌起訴，至於未扣案犯罪所得，除林女已返還2名被害人部分款項外，請依刑法規定宣告沒收，如全部或部分不能沒收，請依同法規定追徵。

檢方表示，林女在從事保險業務時，並向銀行貸款經營太陽能工程公司，不過，因經營不善，積欠銀行約800萬元；加上其他投資失利，需要大筆資金償還銀行本金及利息，因此鋌而走險，利用保險業務詐保。

保險 被害人 詐欺

延伸閱讀

不甘被分手男子綑綁性侵恐嚇外籍女大學生 嘉檢起訴法院延押

男不滿外籍女大生提分手涉綑綁性侵 嘉檢起訴

東石鄉街頭衝鋒槍掃射 嘉檢起訴涉案7人

4個月女嬰趴睡猝逝托顧釀悲劇 嘉檢下周解剖釐清死因

相關新聞

要幫被害人追錢！竹縣警局首創打詐三部曲 將聯手律師團協助求償

新竹縣詐欺案件財損金額在全國名列前茅，為守護縣民財產，新竹縣政府警察局今天宣布啟動創新打詐「阻、查、償」三部曲，未來除傳...

南檢、橋檢與南科管理局簽署反詐合作備忘錄 鐵三角捍衛科技產業

為守護台灣科技產業，防制詐騙集團鎖定高科技產業人才，法務部長鄭銘謙、高等檢察署檢察長張斗輝今天前往國家科學及技術委員會南...

詐騙集團假冒銀行發交易信 他按「取消交易」竟被秒刷9830元

國內詐騙案頻傳，詐騙集團又有新手法。日前有位網友表示，他差點誤信了偽造的銀行郵件遭騙，詐騙集團使用「取消交易」按鈕，讓原PO誤以為是銀行端讓他取消大額交易，要求輸入信用卡資訊，幸好他信用卡額度不高，沒有被完成交易。

近期恐有劫數？女老闆遇冒牌算命師 收符咒「消災解厄」被騙46萬

新竹縣經營零售商店陳姓女子認為工作不順，上網求助遇詐騙集團，對方自稱算命師，指她近期恐有劫數，以寄送符咒協助消災解厄等理...

3男加入詐團假交易虛擬貨幣 從台北騙到高雄11人遭詐365萬元

林姓男子和兩名陳姓男子加入詐欺集團，假扮幣商在虛擬貨幣資訊交流平台刊登廣告，先後詐騙11人面交現金買泰達幣，林男被檢方查...

華航發布防詐騙聲明 免費送機票、升等券均為不實資訊

華航（2610）防詐騙特此聲明提醒，近期網路社群出現多起不明人士冒用華航高階主管名義開設粉絲專頁、LINE帳號與一頁式網...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。