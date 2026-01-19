南檢、橋檢與南科管理局簽署反詐合作備忘錄 鐵三角捍衛科技產業

為守護台灣科技產業，防制詐騙集團鎖定高科技產業人才，法務部長鄭銘謙、高等檢察署檢察長張斗輝今天前往國家科學及技術委員會南部科學園區管理局見證台南地檢署、橋頭地檢署與南科管理局共同簽署「反詐合作備忘錄」，將組成反詐鐵三角，捍衛科技產業命脈。

今天南檢由檢察長鍾和憲、橋檢由檢察長張春暉，南科管理局由局長鄭秀絨代表三方，宣示由檢察署、管理局、企業共同組成反詐鐵三角包括「智慧聯防、即時通報、守護資產」，國家科學技術委員會、台灣科學園區科學工業同業公會、台南與高雄市警察局、移民署南區事務大隊等均共襄盛舉。

鄭銘謙表示，政府全力推動「打詐2.0」，以減少詐騙發生數及降低財損為核心目標，統計顯示去年前11月已查獲詐欺集團3557件、被告近2.3萬人，查緝成效顯著提升。

鄭銘謙指出，跨機關、跨領域的緊密合作，結合AI科技與公私部門力量，利用南科的技術優勢從前端源頭阻斷犯罪，能及時減少詐欺發生，亦可減輕執法人員負擔並提升辦案效率；未來將能更有效地落實罪贓返還與資產查扣，展現政府守護人民財產的決心。

張斗輝說，詐騙集團日益鎖定高學歷、高收入的科技人才，已攸關國家產業競爭力與國安，台南、橋頭地檢署打破轄區藩籬，與南科管理局協力，特別規劃「南科反詐智能通報Fast Pass」，提供保密快速的報案通道，解決科技人才因隱私顧慮而延誤報案的痛點，未來期盼推廣至其他適合的產業園區。

鄭秀絨認為，備忘錄保護將成為投資與愛情詐騙目標的園區工程師，鑑於詐騙手法不斷翻新且園區工作環境較封閉，透過橫跨台南至高雄的跨領域合作，確保防詐資訊能及時互通並精準傳達，期盼藉由提升員工防詐意識並從源頭阻絕犯罪，為工程師打造安心的工作環境，保障科技產業的競爭力。

備忘錄的亮點為建置「南科反詐智能通報FAST PASS」，由南科管理局於官網建置專區，提供保密、便捷的通報管道；簽約儀式中並特別發表「反詐微電影首映會」；透過微電影提升從業人員的識詐觀念，宣導保密管道使用時機，一旦員工發現自己可能遭詐，不必感到羞愧，應立即通報。

針對園區外籍從業人員，為避免其因語言隔閡遭詐騙集團誘騙出售帳戶，三方特別與移民署南區事務大隊合作，推動「多國語言權益告知書」計畫；該告知書設計越、泰、印、菲等多國語言版本，明確警示提供人頭帳戶將面臨刑責、廢止聘僱許可及限令出國等嚴重後果。