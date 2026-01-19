詐騙集團假冒銀行發交易信 他按「取消交易」竟被秒刷9830元

一名網友收到銀行郵件，內容顯示有大筆交易，可按「取消交易」退款，他依照指示輸入信用卡號碼，卻遭到盜刷。示意圖/美聯社 國內詐騙案頻傳，詐騙集團又有新手法。日前有位網友表示，他差點誤信了偽造的銀行郵件遭騙，詐騙集團使用「取消交易」按鈕，讓原PO誤以為是銀行端讓他取消大額交易，要求輸入信用卡資訊，幸好他信用卡額度不高，沒有被完成交易。

一名網友在Threads發文表示，他看手機發現郵件有一封銀行通知信，內容通知他刷了9830元，讓原PO疑惑「最近沒有什麼大筆消費啊？」正在想是不是被盜刷時，突然看到郵件下方有一個「取消交易」按鈕，點下去後，網頁要他輸入電話、卡號等簡訊，都輸入完畢後，簡訊突然通知「因為額度不足，無法完成交易」。

這時他驚覺「這是盜刷，對方趁機拿到卡號資訊，不知道刷了什麼東西，幸虧這張拿來刷超商的卡額度不是很高，直接把這筆消費擋下來」，原PO機警的聯繫銀行客服人員，客服也說會停掉此張信用卡，補發新卡給他。事後原PO點開信箱郵件，才發現那是銀行的假帳號，讓他無奈表示「沒想到（詐騙集團）會趁著沒有注意的時候，用這種招數騙到人，我真的是傻眼到不行」。

文章曝光後，許多網友分享經驗「銀行不可能有這樣（取消交易）的作業流程，不然我買完商品離開後，直接按取消交易就好了」、「這個詐騙已經宣傳一陣子了！希望不要再有人受害」、「沒有銀行會主動提供『取消交易』的服務吧？」、「我銀行前幾天才被境外盜刷，2筆金額都是2890元左右，銀行打來詢問我，並且幫我阻擋了3筆交易」、「我月初也收到這封郵件，看3秒以為被盜刷，但仔細看收件人很怪，搜尋後確認是詐騙」。

另外，根據內政部警政署的165反詐騙指出，簡訊或郵件內有不明連結，應該小心查證，切勿輕易提供信用卡跟其他個人資訊，詐騙集團有時會假冒政府或銀行網站，騙取信用卡資料，應特別注意標示iMessage、RCS簡訊，詐騙機率高，更應審慎注意簡訊內容，請民眾切勿點擊連結、加入LINE帳號。