快訊

蘆洲夫妻遭獨子砍死 早上賣蔥油餅、晚間扶乩問事畫面曝光

北北基3縣市大雨特報 恐一路下到明天清晨

美記者爆川普為1事嗆聲挪威！暗示對格陵蘭動武 稱「不再只想和平」

詐騙集團假冒銀行發交易信 他按「取消交易」竟被秒刷9830元

聯合新聞網／ 綜合報導

一名網友收到銀行郵件，內容顯示有大筆交易，可按「取消交易」退款，他依照指示輸入信用卡號碼，卻遭到<a href='/search/tagging/2/盜刷' rel='盜刷' data-rel='/2/103681' class='tag'><strong>盜刷</strong></a>。示意圖/美聯社
一名網友收到銀行郵件，內容顯示有大筆交易，可按「取消交易」退款，他依照指示輸入信用卡號碼，卻遭到盜刷。示意圖/美聯社
國內詐騙案頻傳，詐騙集團又有新手法。日前有位網友表示，他差點誤信了偽造的銀行郵件遭騙，詐騙集團使用「取消交易」按鈕，讓原PO誤以為是銀行端讓他取消大額交易，要求輸入信用卡資訊，幸好他信用卡額度不高，沒有被完成交易。

一名網友在Threads發文表示，他看手機發現郵件有一封銀行通知信，內容通知他刷了9830元，讓原PO疑惑「最近沒有什麼大筆消費啊？」正在想是不是被盜刷時，突然看到郵件下方有一個「取消交易」按鈕，點下去後，網頁要他輸入電話、卡號等簡訊，都輸入完畢後，簡訊突然通知「因為額度不足，無法完成交易」。

這時他驚覺「這是盜刷，對方趁機拿到卡號資訊，不知道刷了什麼東西，幸虧這張拿來刷超商的卡額度不是很高，直接把這筆消費擋下來」，原PO機警的聯繫銀行客服人員，客服也說會停掉此張信用卡，補發新卡給他。事後原PO點開信箱郵件，才發現那是銀行的假帳號，讓他無奈表示「沒想到（詐騙集團）會趁著沒有注意的時候，用這種招數騙到人，我真的是傻眼到不行」。

文章曝光後，許多網友分享經驗「銀行不可能有這樣（取消交易）的作業流程，不然我買完商品離開後，直接按取消交易就好了」、「這個詐騙已經宣傳一陣子了！希望不要再有人受害」、「沒有銀行會主動提供『取消交易』的服務吧？」、「我銀行前幾天才被境外盜刷，2筆金額都是2890元左右，銀行打來詢問我，並且幫我阻擋了3筆交易」、「我月初也收到這封郵件，看3秒以為被盜刷，但仔細看收件人很怪，搜尋後確認是詐騙」。

另外，根據內政部警政署的165反詐騙指出，簡訊或郵件內有不明連結，應該小心查證，切勿輕易提供信用卡跟其他個人資訊，詐騙集團有時會假冒政府或銀行網站，騙取信用卡資料，應特別注意標示iMessage、RCS簡訊，詐騙機率高，更應審慎注意簡訊內容，請民眾切勿點擊連結、加入LINE帳號。

詐騙集團 盜刷

延伸閱讀

小時候被逼！網點3項「無用才藝」長大驚覺超實用：沒白學

諾羅大爆發！醫警告「噴酒精像幫病毒洗澡」 僅一招能對付它

2026年運勢大洗牌！3生肖被點名「一夜暴富」 財神特別眷顧

帶小小孩吃飯服務生1行為超危險 一票家長共鳴：根本來不及阻止

相關新聞

詐騙集團假冒銀行發交易信 他按「取消交易」竟被秒刷9830元

國內詐騙案頻傳，詐騙集團又有新手法。日前有位網友表示，他差點誤信了偽造的銀行郵件遭騙，詐騙集團使用「取消交易」按鈕，讓原PO誤以為是銀行端讓他取消大額交易，要求輸入信用卡資訊，幸好他信用卡額度不高，沒有被完成交易。

近期恐有劫數？女老闆遇冒牌算命師 收符咒「消災解厄」被騙46萬

新竹縣經營零售商店陳姓女子認為工作不順，上網求助遇詐騙集團，對方自稱算命師，指她近期恐有劫數，以寄送符咒協助消災解厄等理...

3男加入詐團假交易虛擬貨幣 從台北騙到高雄11人遭詐365萬元

林姓男子和兩名陳姓男子加入詐欺集團，假扮幣商在虛擬貨幣資訊交流平台刊登廣告，先後詐騙11人面交現金買泰達幣，林男被檢方查...

華航發布防詐騙聲明 免費送機票、升等券均為不實資訊

華航（2610）防詐騙特此聲明提醒，近期網路社群出現多起不明人士冒用華航高階主管名義開設粉絲專頁、LINE帳號與一頁式網...

提款要「露臉」！ATM導入臉部遮蔽示警 刑事局：數據顯示能有效阻詐

刑事局今天表示，外界質疑民眾戴口罩至ATM領款示警的防詐措施恐擾民，但實證結果，未限制一般人的正常金融交易，數據顯示能有...

敘利亞「未來老婆」被扣在海關？員警眼尖靠這細節戳破詐團伎倆

彰化市耿姓男子以敘利亞「未來的老婆」來台，遭海關人員盤查為由，到台銀彰化分行臨櫃提領4萬元準備交付，行員察覺有異，報警處...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。