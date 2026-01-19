男網友邀赴日旅遊見面需先墊款 台中女險遭詐財

快訊

中央社／ 台中19日電

台中劉姓女子在網路認識自稱在香港工作的男網友，雙方互動後，對方邀赴日旅遊見面，還稱近日資金短絀，請劉女先墊款，她日前到郵局要匯款，行員發現有異報案，經警方到場成功阻詐。

台中市警局太平分局今天表示，太平派出所14日下午3時，接獲轄內長億郵局行員報案稱，有女子疑似遭到詐騙，請警方前往協助。

經警方到場了解，50多歲的劉姓女子，於數個月前在網路上認識1名，自稱在香港從事金融業的男網友，兩人開始密切互動，直到上周對方主動提出見面，並邀約一同到日本旅遊，但因近日資金短絀，請劉女先墊付匯款至指定帳戶，以便安排機票及食宿。

劉女當天到住家附近郵局，欲匯款新台幣14萬元，行員發覺有異通報警方，經員警到場確認為交友詐騙手法。

但劉女不願相信，員警請她傳訊詢問對方行程安排及機票訂購情形，也告知警方到現場關心，結果卻被已讀不回，才讓女子相信自己遭詐騙，並取消匯款，感謝行員與警方協助。

