近期恐有劫數？女老闆遇冒牌算命師 收符咒「消災解厄」被騙46萬
新竹縣經營零售商店陳姓女子認為工作不順，上網求助遇詐騙集團，對方自稱算命師，指她近期恐有劫數，以寄送符咒協助消災解厄等理由要求付費，她共支付46萬元，接到警方通知匯入的帳戶涉詐，才驚覺被騙。
警方調查，50歲陳姓女子去年7月認為遇到「奧客」工作不順，心情低落，瀏覽臉書看到自稱「算命師」廣告，內容宣稱可算命、改運及消災解厄，她傳訊息詢問，加LINE聯繫，對方稱她近期恐有劫數，如未及時處理，將影響生活、健康及運勢，造成更大不順，應購買符咒消災解厄。
對方陸續以「店到店取貨付款」寄符咒，陳從去年8月至12月取貨22次共支付41萬元，期間一度起疑，對方稱程序尚未完成，中途停止會前功盡棄，又稱消災解厄過程導致自身身體不適，需費用治療，陳於12月匯款5萬元。
陳匯入的帳戶因涉及假投資詐騙被通報警示，她本月初接獲警方通知才驚覺被騙，前往派出所報案。
刑事局表示，詐團以算命、看風水、改運、消災解厄等，在網路社群平台刊登廣告，與求助者加入通訊軟體聯繫，以命中有劫、協助消災、處理感情問題等話術製造恐懼與依賴感，進而要求付費作法改運或購買符咒等，並持續以各種理由要求付費。
刑事局呼籲，如對方稱不付費就有災、中途停止將前功盡棄，詐騙風險高，應立即停止金錢往來，保留對話紀錄、付款憑證，撥打165反詐騙諮詢專線或110報案。
