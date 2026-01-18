快訊

115學測國文／文言文變多考生直呼「看不懂」 沒有新詩更簡單

妹子中200萬發票卻漏做一動作「錢飛了」 百萬人朝聖：功德無量

近期恐有劫數？女老闆遇冒牌算命師 收符咒「消災解厄」被騙46萬

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

新竹縣經營零售商店陳姓女子認為工作不順，上網求助遇詐騙集團，對方自稱算命師，指她近期恐有劫數，以寄送符咒協助消災解厄等理由要求付費，她共支付46萬元，接到警方通知匯入的帳戶涉詐，才驚覺被騙。

警方調查，50歲陳姓女子去年7月認為遇到「奧客」工作不順，心情低落，瀏覽臉書看到自稱「算命師」廣告，內容宣稱可算命、改運及消災解厄，她傳訊息詢問，加LINE聯繫，對方稱她近期恐有劫數，如未及時處理，將影響生活、健康及運勢，造成更大不順，應購買符咒消災解厄。

對方陸續以「店到店取貨付款」寄符咒，陳從去年8月至12月取貨22次共支付41萬元，期間一度起疑，對方稱程序尚未完成，中途停止會前功盡棄，又稱消災解厄過程導致自身身體不適，需費用治療，陳於12月匯款5萬元。

陳匯入的帳戶因涉及假投資詐騙被通報警示，她本月初接獲警方通知才驚覺被騙，前往派出所報案。

刑事局表示，詐團以算命、看風水、改運、消災解厄等，在網路社群平台刊登廣告，與求助者加入通訊軟體聯繫，以命中有劫、協助消災、處理感情問題等話術製造恐懼與依賴感，進而要求付費作法改運或購買符咒等，並持續以各種理由要求付費。

刑事局呼籲，如對方稱不付費就有災、中途停止將前功盡棄，詐騙風險高，應立即停止金錢往來，保留對話紀錄、付款憑證，撥打165反詐騙諮詢專線或110報案。

陳姓女子上網遇自稱算命師的詐騙集團，對方以寄送符咒協助消災解厄等理由要求付費，騙走46萬元。圖／刑事局提供
陳姓女子上網遇自稱算命師的詐騙集團，對方以寄送符咒協助消災解厄等理由要求付費，騙走46萬元。圖／刑事局提供
陳姓女子上網遇自稱算命師的詐騙集團，對方以寄送符咒協助消災解厄等理由要求付費，騙走46萬元。圖／刑事局提供
陳姓女子上網遇自稱算命師的詐騙集團，對方以寄送符咒協助消災解厄等理由要求付費，騙走46萬元。圖／刑事局提供

詐騙集團 算命 廣告

延伸閱讀

浴室地面濕滑獨居男滑倒腳麻不能動 打電話報案求助

3男加入詐團假交易虛擬貨幣 從台北騙到高雄11人遭詐365萬元

提款要「露臉」！ATM導入臉部遮蔽示警 刑事局：數據顯示能有效阻詐

敘利亞「未來老婆」被扣在海關？員警眼尖靠這細節戳破詐團伎倆

相關新聞

桃園華廈凌晨火燒4層樓 女街友燒垃圾釀禍被送辦

桃園市桃園區和平路一棟8層樓華廈今凌晨發生火警，火勢波及5至8樓，所幸未造成人員傷亡。由於該大樓已是半廢棄狀態，深夜起火...

基隆冰櫃焚屍案3男判11至12年 殘忍討債凌虐致死方式曝…

基隆趙姓男子因債務糾紛遭殺害焚屍塞入冷凍櫃棄置小貨車案，去年檢方偵結起訴後，基隆地院法官日前依共同剝奪他人行動自由致死罪...

士林夜市旁千萬跑車碰撞外送員 炸雞剛取餐就被擊落

台北市士林區文林路上昨晚7時許有一輛千萬跑車與騎乘機車的外送員發生碰撞事故，汽車駕駛未受傷，外送員則手腳擦挫傷，送醫治療...

台鐵台中站夫妻吵架雙跳軌...撿手機、背包 脫序行為下場曝

台鐵台中站昨晚驚傳夫妻跳軌事件，岩姓男子酒後和陳姓妻子在月台大吵，因各自背包、手機掉落竟各自跳下鐵軌撿，危險畫面被多名乘...

凌晨驚魂！ 桃園華廈火燒4層樓 幸無人傷亡

桃園市桃園區和平路一棟8層樓華廈今凌晨發生火警，火勢波及5至8樓，燃燒面積達300平方公尺，所幸未造成人員傷亡。桃園市消...

三峽機車與大貨車相撞母女倒地 母疑遭輾過天人永隔

新北市64歲張婦昨晚6時許騎機車載38歲周姓女兒，行經三峽區復興路與隆恩路口時，不明原因與同向由59歲許男駕駛的大貨車發...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。