如果你被騙錢我們會不忍心 豐原警一句話救回婦人120萬
台中市豐原區一名婦人到銀行提領貸款來的鉅額現金，聲稱要幫子女在南部購屋，卻對購屋地點與細節交代不清，行員察覺異狀通報警方。豐原警方到場後，耐心關懷希望和她子女通電話確認，員警說「如果你被騙錢我們會不忍心」，突破婦人心防，成功攔阻假投資詐騙案，保住婦人120萬元。
豐原警分局豐原派出所警員洪祥傑、劉昱成1月15日下午3時50分許，接獲銀行行員通報指稱，有婦人堅持提領大筆現金，且資金來源為貸款，疑似遭詐，請求警方到場協助。
警方趕抵後了解，53歲徐姓婦人欲提領120萬元，面對行員關懷詢問時表示，該筆款項係為幫在南部工作的子女購買房地產，卻僅模糊表示「在南部」，對於實際地點、建案名稱等細節卻支吾其詞。
警方與行員進一步建議聯繫其子女進行確認時，徐婦神情緊張、頻頻拒絕，態度明顯異常。兩名警員憑藉多年阻詐經驗，研判徐婦所稱「買房」說詞，極可能是詐騙集團教導的「防銀、防警」話術，遂未採取強硬手段，改以柔性勸說方式耐心與其溝通。
警員語氣溫和向徐婦表示，不是要阻止她幫子女買房，只是想占用一點時間，和子女通個電話確認一下。「如果這筆錢真的被騙走，我們看了也會很不忍心，能不能讓我們幫妳確認一次就好？」這番設身處地、充滿溫度的話語，逐漸卸下徐婦心防，終於願意配合員警進一步查證。
警方檢視徐婦手機後發現，她先前透過社群平台Threads的貼文連結，加入一個標榜投資虛擬貨幣的群組，群內充斥「老師帶單」、「穩定獲利」等訊息，正是典型的「假投資真詐騙」手法。經警方與行員以實際新聞案例耐心說明，徐婦才驚覺差點將辛苦貸來的百萬元投入詐騙陷阱，當場頻頻向警方與行員致謝。
