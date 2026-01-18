快訊

中職／龍隊開訓公布23人教練團名單 古久保健二首度亮相

北宜高鐵爭議不休 張景森喊年底辦「宜蘭高鐵公投」縣府說話了

學倫爭議／專業分工變法律風險？一招辨論文掛名豬隊友

如果你被騙錢我們會不忍心 豐原警一句話救回婦人120萬

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市豐原區一名婦人到銀行提領貸款來的鉅額現金，聲稱要幫子女在南部購屋，卻對購屋地點與細節交代不清，行員察覺異狀通報警方。豐原警方到場後，耐心關懷希望和她子女通電話確認，員警說「如果你被騙錢我們會不忍心」，突破婦人心防，成功攔阻假投資詐騙案，保住婦人120萬元。

豐原警分局豐原派出所警員洪祥傑、劉昱成1月15日下午3時50分許，接獲銀行行員通報指稱，有婦人堅持提領大筆現金，且資金來源為貸款，疑似遭詐，請求警方到場協助。

警方趕抵後了解，53歲徐姓婦人欲提領120萬元，面對行員關懷詢問時表示，該筆款項係為幫在南部工作的子女購買房地產，卻僅模糊表示「在南部」，對於實際地點、建案名稱等細節卻支吾其詞。

警方與行員進一步建議聯繫其子女進行確認時，徐婦神情緊張、頻頻拒絕，態度明顯異常。兩名警員憑藉多年阻詐經驗，研判徐婦所稱「買房」說詞，極可能是詐騙集團教導的「防銀、防警」話術，遂未採取強硬手段，改以柔性勸說方式耐心與其溝通。

警員語氣溫和向徐婦表示，不是要阻止她幫子女買房，只是想占用一點時間，和子女通個電話確認一下。「如果這筆錢真的被騙走，我們看了也會很不忍心，能不能讓我們幫妳確認一次就好？」這番設身處地、充滿溫度的話語，逐漸卸下徐婦心防，終於願意配合員警進一步查證。

警方檢視徐婦手機後發現，她先前透過社群平台Threads的貼文連結，加入一個標榜投資虛擬貨幣的群組，群內充斥「老師帶單」、「穩定獲利」等訊息，正是典型的「假投資真詐騙」手法。經警方與行員以實際新聞案例耐心說明，徐婦才驚覺差點將辛苦貸來的百萬元投入詐騙陷阱，當場頻頻向警方與行員致謝。

台中市豐原區一名婦人險被騙120萬元，員警與銀行行員勸阻她被騙錢。圖／警方提供
台中市豐原區一名婦人險被騙120萬元，員警與銀行行員勸阻她被騙錢。圖／警方提供

子女 詐騙集團 豐原

延伸閱讀

3男加入詐團假交易虛擬貨幣 從台北騙到高雄11人遭詐365萬元

提款要「露臉」！ATM導入臉部遮蔽示警 刑事局：數據顯示能有效阻詐

驚險！台東豐原橋口2聯結車追撞 車頭扭曲幸無人傷

影／狂追機車！豐原街頭無牽繩狗狗疑追主人 警：最高可罰600元

相關新聞

3男加入詐團假交易虛擬貨幣 從台北騙到高雄11人遭詐365萬元

林姓男子和兩名陳姓男子加入詐欺集團，假扮幣商在虛擬貨幣資訊交流平台刊登廣告，先後詐騙11人面交現金買泰達幣，林男被檢方查...

華航發布防詐騙聲明 免費送機票、升等券均為不實資訊

華航（2610）防詐騙特此聲明提醒，近期網路社群出現多起不明人士冒用華航高階主管名義開設粉絲專頁、LINE帳號與一頁式網...

提款要「露臉」！ATM導入臉部遮蔽示警 刑事局：數據顯示能有效阻詐

刑事局今天表示，外界質疑民眾戴口罩至ATM領款示警的防詐措施恐擾民，但實證結果，未限制一般人的正常金融交易，數據顯示能有...

敘利亞「未來老婆」被扣在海關？員警眼尖靠這細節戳破詐團伎倆

彰化市耿姓男子以敘利亞「未來的老婆」來台，遭海關人員盤查為由，到台銀彰化分行臨櫃提領4萬元準備交付，行員察覺有異，報警處...

曾遭愛情詐騙又中招？「追回200萬」話術讓金門女險二度受害

愛情詐騙層出不窮，有的還可能是連環計。金門縣警察局金城分局金寧分駐所接獲轄內超商通報，一名劉姓女子疑似遭遇詐騙，欲購買高...

沒車卻被催繳46元通行費？高公局曝ETC詐騙3大類型 有4招辨識方法

明明名下無車，卻收到「46元停車費或通行費」的催繳郵件或簡訊。高速公路局表示，近期有不肖分子透過不法手段，取得民眾聯繫資...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。