3男加入詐團假交易虛擬貨幣 從台北騙到高雄11人遭詐365萬元

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

林姓男子和兩名陳姓男子加入詐欺集團，假扮幣商在虛擬貨幣資訊交流平台刊登廣告，先後詐騙11人面交現金買泰達幣，林男被檢方查獲存款逾2500萬元。彰化地方法院審結，依犯三人以上共同詐欺取財罪，分別判處3人應執行有期徒刑5年2月至7年6月。可上訴。

判決書指出，林男（Telegram暱稱姜文）、陳男（Telegram暱稱地藏）、陳男（Telegram暱稱關祖），民國112年7月間先後加入LINE暱稱「江遠」等人所屬的詐欺集團，由林男出資購買泰達幣轉入虛擬貨幣錢包，並提供他3個金融帳戶給取款車手，取款後存入現金讓他繼續購買泰達幣存入錢包轉給詐團

陳男（地藏）在台中開設公司，作為虛擬貨幣加密卡的經銷商，形塑正常買賣虛擬貨幣的外觀，實則作為詐欺集團與被害人之間的轉介和管人員，另一名陳男（關祖）在LINE暱稱「好挖Usdt」扮演假幣商，擔任面交取款車手。

陳男（地藏）與詐團成員先做成在虛擬貨幣交易所沒任何非法紀錄，形塑是在火幣網的場外交易訊息，詐團成員主動前來購買的交易合法外觀，引來台北市到高雄市等五縣市11名被害人放心面交現金給陳男（關祖），以為真獲利要領出時，被無法提領出金、須繳納保證金、投資平台遭關閉等理由拒絕，始知上當，被害金額累計365多萬元。

林男等3人矢口否認犯行。彰化地院審酌，林男等3人與詐團共同製造虛擬貨幣交易假象，更造成金流斷點使檢察難以追查，對金融及社會秩序危害甚鉅，應嚴加非難，而他們在偵查及院審時飾詞狡辯脫罪卸責，衡以3人已與一名被害人調解成立，其餘未達成調解也沒未適度填補被害人所受損害，再考量他們的犯罪動機等、自述家庭生活、經濟狀況及被害人對量刑意見，判處林男7年6月、陳男（地藏）6年4月、陳男（關祖）5年2月。

彰化地方法院對林男等3人加入詐欺集團，假交易泰達幣真詐騙11人被害人，犯後飾詞狡辯，依犯三人以上共同詐欺取財罪，分別判處3人應執行有期徒刑5年2月至7年6月。記者簡慧珍／攝影
彰化地方法院對林男等3人加入詐欺集團，假交易泰達幣真詐騙11人被害人，犯後飾詞狡辯，依犯三人以上共同詐欺取財罪，分別判處3人應執行有期徒刑5年2月至7年6月。記者簡慧珍／攝影

虛擬貨幣 詐團

