假檢警、假投資騙長者 「國民阿嬤」陳淑芳宣導防詐

中央社／ 新北17日電

新北市警察局表示，114年第4季高齡長者最常受害的詐騙手法，以假冒檢警與假投資居前，邀「國民阿嬤」陳淑芳拍影片，提醒民眾投資喊穩賺必有詐，檢警不會電話辦案或要求匯款。

新北市政府警察局詐欺防制辦公室今天表示，依據統計，114年第4季（10至12月）60歲以上長者常見詐騙樣態中，以「假冒機關（公務員）」占43.89%最高，其次為「假投資」占22.22%。

警方新聞稿指出，兩類詐騙話術鎖定高齡族群，手法不斷翻新，造成不少財損。為提升防詐效果，特別邀請知名演員、有「國民阿嬤」之稱的陳淑芳入鏡，拍攝公益防詐短片，以生活化語氣清楚說明「投資講穩賺一定是騙術」、「真正的檢察官與警察不會用電話辦案，更不會要求匯款或交出帳戶」。

警方說，假投資詐騙多透過臉書Facebook、LINE、IG等社群與通訊軟體接觸被害人，假扮理財專家或投資顧問，聲稱有內線消息或保證獲利；假檢警則常以涉案、監管資金為由，要求被害人配合操作匯款。

警方呼籲，民眾若接獲可疑來電或訊息，務必先掛斷電話，再撥打165反詐騙專線查證，或撥110報案，並牢記不接陌生來電、不聽投資明牌、不點未知連結、不傳個人資料、不信可疑資訊。

