提款要「露臉」！ATM導入臉部遮蔽示警 刑事局：數據顯示能有效阻詐

目前有多家銀行加入臉部辨識ATM的試辦行列，只要是戴口罩、墨鏡或安全帽，遮蔽到臉部辨識，就可能發出警示音。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影

刑事局今天表示，外界質疑民眾戴口罩至ATM領款示警的防詐措施恐擾民，但實證結果，未限制一般人的正常金融交易，數據顯示能有效阻詐，未增加民眾及執法機關額外負擔。

金管會13日表示，內政部反映詐騙集團車手到ATM提款時，因戴口罩或戴安全帽恐增加追緝難度，有5家銀行全台共約500多台ATM試行導入臉部遮蔽示警功能。

金管會提到，民眾若戴口罩提款，ATM可能發出警示音，當下記得要脫口罩、安全帽確保露出臉部提款，預計半年後檢討作法。

刑事局今天發布新聞資料表示，針對部分銀行質疑ATM防詐試辦措施恐有擾民疑慮，實證數據顯示，現行作為是以防制詐騙、保護民眾財產安全為目的，未限制一般人正常金融交易，且成效獲金融機構與地方政府肯定。

刑事局表示，以中華郵政與台南市政府試辦成果為例，自去年5月起在4處郵局導入ATM遮蔽（如戴口罩）辨識與即時語音提醒機制。

刑事局統計從去年5月至9月期間，車手提領次數較民國113年同期大幅下降42.2%。因即時警示與嚇阻發揮效果，檢警調閱ATM影像次數也同步下降，顯示此做法能有效阻詐，也未增加民眾或執法機關的額外負擔。

刑事局表示，另某家銀行對全台55處高風險據點試辦，結果顯示，異常或可疑提款行為在裝設前（去年1月至5月）與裝設後（去年6月至10月）相比，已下降逾6成；警察機關調影像次數從約200次下降至68次，防詐成效顯著。

刑事局表示，ATM防詐試辦措施是對高風險行為精準介入，透過AI辨識與即時語音提醒，達到先提醒、再阻詐預防效果，未干擾一般人正常提款，外界認為擾民，恐有誤會。

刑事局表示，將持續與金融機構合作，滾動檢討並優化防詐科技，以最小干擾、最大保護為原則，守護民眾財產安全，打造安心金融環境與良好治安。