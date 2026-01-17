敘利亞「未來老婆」被扣在海關？員警眼尖靠這細節戳破詐團伎倆

彰化市耿姓男子以敘利亞「未來的老婆」來台，遭海關人員盤查為由，到台銀彰化分行臨櫃提領4萬元準備交付，行員察覺有異，報警處理，耿男進而出示「未來的老婆」被海關盤查照片，但員警發現，盤查人員臂章是台北市警察員，當場戳破詐團伎倆，耿男才未失金。

彰化警方指出，彰化分局民族路派出所警員潘盈州、卓穎渝日前擔服巡邏勤務時，接獲台灣銀行彰化分行通報，稱有民眾疑似遭詐騙急需協助，他們快速到場了解，耿男透露日前在網路上結識一名自稱敘利亞籍女子，雙方在網路互動熱絡，對方近日更主動表示將搭機來台與他見面，但因「臨時需要一筆費用」向他要錢。

警方檢視耿男手機LINE對話內容，發現暱稱「KIM MARY」的網友，傳送多張「受海關盤查」的照片，聲稱人正在機場受訊問需緊急匯款。但員警敏銳發現照片的盤查人員臂章是「台北市政府警察局」，與他宣稱的國外機場明顯矛盾，當場戳破詐團伎倆，確認此為典型「假交友、假網戀」詐騙手法。

但耿男仍深信不疑，堅稱對方是真心相待，執意提領現金，最終在警銀通力合作婉勸下，保住4萬元。