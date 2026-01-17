敘利亞「未來老婆」被扣在海關？員警眼尖靠這細節戳破詐團伎倆
彰化市耿姓男子以敘利亞「未來的老婆」來台，遭海關人員盤查為由，到台銀彰化分行臨櫃提領4萬元準備交付，行員察覺有異，報警處理，耿男進而出示「未來的老婆」被海關盤查照片，但員警發現，盤查人員臂章是台北市警察員，當場戳破詐團伎倆，耿男才未失金。
彰化警方指出，彰化分局民族路派出所警員潘盈州、卓穎渝日前擔服巡邏勤務時，接獲台灣銀行彰化分行通報，稱有民眾疑似遭詐騙急需協助，他們快速到場了解，耿男透露日前在網路上結識一名自稱敘利亞籍女子，雙方在網路互動熱絡，對方近日更主動表示將搭機來台與他見面，但因「臨時需要一筆費用」向他要錢。
警方檢視耿男手機LINE對話內容，發現暱稱「KIM MARY」的網友，傳送多張「受海關盤查」的照片，聲稱人正在機場受訊問需緊急匯款。但員警敏銳發現照片的盤查人員臂章是「台北市政府警察局」，與他宣稱的國外機場明顯矛盾，當場戳破詐團伎倆，確認此為典型「假交友、假網戀」詐騙手法。
但耿男仍深信不疑，堅稱對方是真心相待，執意提領現金，最終在警銀通力合作婉勸下，保住4萬元。
彰化警分局呼籲，網戀不是愛情，是詐騙溫床！凡網上認識、從未見面就要求金錢者，99%是詐騙，詐團常以「要來台灣見你」「海關扣留」「臨時急用」等理由要錢，收到可疑照片、身分證明、執法單位標誌不一致時，更是重大警訊。若接獲陌生人要求匯款、轉帳或代付費用，務必先撥打 165 反詐騙專線或洽詢鄰近派出所確認，避免落入詐騙集團陷阱。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言