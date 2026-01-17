快訊

曾遭愛情詐騙又中招？「追回200萬」話術讓金門女險二度受害

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

愛情詐騙層出不窮，有的還可能是連環計。金門縣警察局金城分局金寧分駐所接獲轄內超商通報，一名劉姓女子疑似遭遇詐騙，欲購買高額遊戲點數，警方即刻趕赴現場，發現女子看起來不像愛玩遊戲，疑似遭詐騙，警方經過苦口婆心，總算讓女子打消念頭，成功攔阻金錢外流。

警方指出，金寧分駐所副所長王奕程率同警員甘明昌、賴力煒到場後，發現該名婦人正準備購買遊戲點數，原來超商店員察覺婦人年紀與購買用途不符，主動關心詢問，卻發現對方對遊戲內容一無所知，研判可能遭詐，遂由店長通報警方協助。

警方進一步了解，該名劉姓婦人去年曾因愛情詐騙報案，損失金額高達200萬元，近期她在 TikTok 社群平台結識一名男子，雙方透過聊天建立信任後，對方聲稱可協助「取回」先前遭詐的款項，但須先配合購買10萬元遊戲點數作為手續費。劉女信以為真，先行嘗試購買1萬元點數，所幸在店員機警攔阻及警方耐心勸說下，最終打消念頭，未再受騙。

金城分局提醒，詐騙集團手法不斷翻新，常利用受害者不甘心、想追回損失的心理再次下手，形成「二次詐騙」；警方呼籲，若不幸成為詐騙受害者，務必保持冷靜，切勿私下配合任何自稱可協助追款的網友或管道，並可隨時撥打165反詐騙專線或110報案查證，共同守護自身財產安全。

金門縣警察局金城分局金寧分駐所接獲轄內超商通報，一名劉姓女子疑似遭遇詐騙，欲購買高額遊戲點數，警方即刻趕赴現場，警方經過苦口婆心，總算讓女子打消念頭，成功攔阻金錢外流。圖／警方提供
金門縣警察局金城分局金寧分駐所接獲轄內超商通報，一名劉姓女子疑似遭遇詐騙，欲購買高額遊戲點數，警方即刻趕赴現場，警方經過苦口婆心，總算讓女子打消念頭，成功攔阻金錢外流。圖／警方提供
金門縣警察局金城分局金寧分駐所接獲轄內超商通報，一名劉姓女子疑似遭遇詐騙，欲購買高額遊戲點數，警方即刻趕赴現場，發現女子看起來不像愛玩遊戲，疑似遭詐騙，警方經過苦口婆心，總算讓女子打消念頭。圖／警方提供
金門縣警察局金城分局金寧分駐所接獲轄內超商通報，一名劉姓女子疑似遭遇詐騙，欲購買高額遊戲點數，警方即刻趕赴現場，發現女子看起來不像愛玩遊戲，疑似遭詐騙，警方經過苦口婆心，總算讓女子打消念頭。圖／警方提供

