沒車卻被催繳46元通行費 高公局曝ETC詐騙3大類型 有4招辨識方法

明明名下無車，卻收到「46元停車費或通行費」的催繳郵件或簡訊。高速公路局表示，近期有不肖分子透過不法手段，取得民眾聯繫資訊，企圖以「亂槍打鳥」方式，誘導民眾點擊連結線上刷卡。

要如何識破真偽？高公局說，真正的ETC郵件或簡訊，一定有車號，且不會有繳費連結。慎防可疑郵件或簡訊，切勿點擊或操作不明網址，以免遭盜取帳號及金錢，務必直接刪除勿受騙。

ETC詐騙訊息主要有3種類型，高公局說，包括有讓人看起來像是自動化系統發送，而非人為發送的偽專業「系統動作」型；以及能精準鎖定開車族使用與遠通電收高度相關的業務詞彙，例如針對目標的「停車業務」型；以及利用小額欠費與法律後果，來誘導點擊的「費用與限制」型等。

因應詐騙方法更新，高公局提供4招辨識方法：

一、無車號：因詐騙集團無法精準取得車號，常以「公告字號」、「案件編號」或「郵件代碼」等魚目混珠。

二、有連結：官方通知僅為善意提醒，絕對不會在訊息中附帶繳費網址要求線上刷卡。

三、小金額：刻意編造37、40、46元等小額數目，企圖利用民眾對小錢較不設防的心理降低戒心。

四、催時效：訊息常提及「滯納金」法律後果，或要求於「今日午夜12時前」完成繳費，利用時效性壓力使受害者來不及查證。

高公局表示，為防止詐騙，高公局偕同遠通電收除透過各式管道，如公益託播、警廣、ETC App推播、FB高速公路粉絲團等持續加強宣導外，並利用刑事警察局165反詐騙通報系統共同打擊詐騙，以阻斷詐騙訊息，經與遠通公司積極聯防，去年成功阻斷約500餘件與ETC相關的詐騙網址。