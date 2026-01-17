快訊

祝福學測考生！蔡英文自曝高中成績倒數：一次的考試不會決定你的人生

2026手機新年特價優惠！蘋果手機省3千、三星Galaxy Z Fold7再砍1萬8

美最高法院將公布關稅判決！白宮：若遭推翻「先課10%關稅應急」

聽新聞
0:00 / 0:00

沒車卻被催繳46元通行費 高公局曝ETC詐騙3大類型 有4招辨識方法

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導

明明名下無車，卻收到「46元停車費或通行費」的催繳郵件或簡訊。高速公路局表示，近期有不肖分子透過不法手段，取得民眾聯繫資訊，企圖以「亂槍打鳥」方式，誘導民眾點擊連結線上刷卡。

要如何識破真偽？高公局說，真正的ETC郵件或簡訊，一定有車號，且不會有繳費連結。慎防可疑郵件或簡訊，切勿點擊或操作不明網址，以免遭盜取帳號及金錢，務必直接刪除勿受騙。

ETC詐騙訊息主要有3種類型，高公局說，包括有讓人看起來像是自動化系統發送，而非人為發送的偽專業「系統動作」型；以及能精準鎖定開車族使用與遠通電收高度相關的業務詞彙，例如針對目標的「停車業務」型；以及利用小額欠費與法律後果，來誘導點擊的「費用與限制」型等。

因應詐騙方法更新，高公局提供4招辨識方法：

一、無車號：因詐騙集團無法精準取得車號，常以「公告字號」、「案件編號」或「郵件代碼」等魚目混珠。

二、有連結：官方通知僅為善意提醒，絕對不會在訊息中附帶繳費網址要求線上刷卡。

三、小金額：刻意編造37、40、46元等小額數目，企圖利用民眾對小錢較不設防的心理降低戒心。

四、催時效：訊息常提及「滯納金」法律後果，或要求於「今日午夜12時前」完成繳費，利用時效性壓力使受害者來不及查證。

高公局表示，為防止詐騙，高公局偕同遠通電收除透過各式管道，如公益託播、警廣、ETC App推播、FB高速公路粉絲團等持續加強宣導外，並利用刑事警察局165反詐騙通報系統共同打擊詐騙，以阻斷詐騙訊息，經與遠通公司積極聯防，去年成功阻斷約500餘件與ETC相關的詐騙網址。

若民眾遇到可疑訊息，高公局表示，可撥打165專線，或電洽遠通電收24小時客服專線（02）7716-1998、Line客服（ID：@etag）查證。

「未提供車號」的通行費或停車費催繳通知，均屬詐騙，切勿理會，並立即刪除。圖／遠通電收提供
「未提供車號」的通行費或停車費催繳通知，均屬詐騙，切勿理會，並立即刪除。圖／遠通電收提供

詐騙集團 高公局 郵件

延伸閱讀

獨／國1竹北段3車追撞…拖吊竟出包 「事故車滑落」壓傷高公局人員

沒車也收到扣款簡訊？高公局揭露ETC詐騙4大破綻 看到連結千萬別點！

上國道少做1件事「年奪21命」 事故致死率飆3.6倍

春節、228連假恐現大量車潮 高公局實施高乘載管制

相關新聞

沒車卻被催繳46元通行費 高公局曝ETC詐騙3大類型 有4招辨識方法

明明名下無車，卻收到「46元停車費或通行費」的催繳郵件或簡訊。高速公路局表示，近期有不肖分子透過不法手段，取得民眾聯繫資...

AI假訊息太可怕 台積電張淑芬現身台南偏鄉左鎮國小宣導防詐

台積電慈善基金會董事長張淑芬今天前往台南山區偏鄉的左鎮國小，現身說法來宣傳防詐騙，直言詐騙手法不斷翻新，往往超出一般人的...

檢追太子集團博奕洗錢…再拘提顥玥科技工程師 詐欺罪30萬交保

台北地檢署追查太子集團洗錢案，上周拘提負責博弈客服的顥玥科技4名工程師，其中張紘綸出境未到案，刑事局掌握張男前兩天返台，...

投資泰達幣輕鬆獲利？科技女投入30萬元 想出金要再投入30萬才知被騙

43歲林姓女子誤信網友推薦的USDT（泰達幣）虛擬貨幣投資方案，依據其建議下載相關應用程式，配合申辦電子錢包，將錢匯入購...

7旬單身翁陷「越南姻緣」急領50萬 警銀即時踩煞車守住老本

彰化和美鎮一名年紀7旬的陳姓老翁年邁單身，日前計畫前往越南交友並談及婚姻，準備提領50萬元作為相關費用，所幸臨櫃過程中引...

斬腳跟、活埋殺人竟稱己「社會邊緣人」！ 3詐團成員判無期定讞

詐騙集團成員徐維韓、郭育廷及謝旻錡等人，因上游、綽號「紅財神」的男子與陳姓男子有60萬元詐騙利益糾紛，4年前至陳家擄人，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。