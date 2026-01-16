快訊

AI假訊息太可怕 台積電張淑芬現身台南偏鄉左鎮國小宣導防詐

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

台積電慈善基金會董事長張淑芬今天前往台南山區偏鄉的左鎮國小，現身說法來宣傳防詐騙，直言詐騙手法不斷翻新，往往超出一般人的想像，不分年齡、身分都有可能成為受害者，連她自己也曾受害，呼籲孩子與家長都要提高警覺。

這場科技防詐普及教育活動由台南市政府結合台積電全球實體安全處（GPS）、教育局、警察局及左鎮國小共同舉辦，鎖定偏鄉學童與家長，強化防詐意識與數位安全素養。台積電全球實體安全處志工團隊發揮專業背景，透過案例分享、互動問答及情境演練，讓學生了解詐騙常見手法與辨識關鍵。

活動中，志工以「輝達執行長黃仁勳」AI生成影片等孩子熟悉的情境為例，示範如何分辨假訊息，讓學生實際感受「眼見不一定為真」，理解深偽影像與假冒身分的風險；還用諧音梗「甘五摳零」（有可能嗎）要學生要小心求證，同時教導學生要和家人建立「專屬密碼」，在遇到可疑狀況時透過查證機制降低受騙機率，也鼓勵親子共同學習用手機網路查證訊息真假及討論防詐方法。

張淑芬表示，近年詐騙型態快速演變，從投資、假社團到AI生成影像，防詐已是全民課題。基金會透過與警方、教育單位合作，希望將防詐思維帶進每個家庭，從孩子開始建立正確觀念，避免造成難以彌補的傷害。

教育局指出，詐騙問題已成為社會結構性風險，必須從校園扎根，台積電慈善基金會與學校合作，宣導科技防詐，讓學生知道目前詐騙技術有多可怕，看到的都不一定是真的。 教育局也彙整12項防詐主題教材，由學校定期將防詐觀念融入教學，並在寒、暑假前加強宣導，提醒學生留意網路成癮與詐騙陷阱。下周將迎來長達30天的寒假及春節假期，呼籲家長提高警覺。

教育局感謝台積電長期投入台南教育與校園安全，尤其在丹娜絲風災後，第一時間協助17所國小修繕復原，投入經費逾1300萬元，展現企業在災後復原與社會責任上的實質行動。教育局強調，未來將持續整合企業、警政與學校資源，深化防詐與校園安全教育，提升偏鄉孩子面對風險的應變能力，打造更具韌性的學習環境。

台南市教育局專委簡文達代表感謝台積電慈善基金會董事長張淑芬長期對偏鄉學校的付出。記者吳淑玲／攝影
台南市教育局專委簡文達代表感謝台積電慈善基金會董事長張淑芬長期對偏鄉學校的付出。記者吳淑玲／攝影
台積電慈善基金會董事長張淑芬今天前往台南偏鄉左鎮國小宣導反詐騙，受到小朋友熱情歡迎。記者吳淑玲／攝影
台積電慈善基金會董事長張淑芬今天前往台南偏鄉左鎮國小宣導反詐騙，受到小朋友熱情歡迎。記者吳淑玲／攝影
台積電慈善基金會董事長張淑芬今天前往台南偏鄉左鎮國小宣導反詐騙，受到小朋友熱情歡迎。記者吳淑玲／攝影
台積電慈善基金會董事長張淑芬今天前往台南偏鄉左鎮國小宣導反詐騙，受到小朋友熱情歡迎。記者吳淑玲／攝影
台積電慈善基金會董事長張淑芬今天前往台南偏鄉左鎮國小宣導反詐騙。記者吳淑玲／攝影
台積電慈善基金會董事長張淑芬今天前往台南偏鄉左鎮國小宣導反詐騙。記者吳淑玲／攝影
台積電慈善基金會董事長張淑芬今天前往台南偏鄉左鎮國小宣導反詐騙。記者吳淑玲／攝影
台積電慈善基金會董事長張淑芬今天前往台南偏鄉左鎮國小宣導反詐騙。記者吳淑玲／攝影
台積電慈善基金會董事長張淑芬今天前往台南偏鄉左鎮國小宣導反詐騙。記者吳淑玲／攝影
台積電慈善基金會董事長張淑芬今天前往台南偏鄉左鎮國小宣導反詐騙。記者吳淑玲／攝影
台積電慈善基金會董事長張淑芬今天前往台南偏鄉左鎮國小宣導反詐騙。記者吳淑玲／攝影
台積電慈善基金會董事長張淑芬今天前往台南偏鄉左鎮國小宣導反詐騙。記者吳淑玲／攝影

