檢警破獲假投資詐團 總指揮名下保時捷遭拍賣

中央社／ 高雄16日電

高雄林姓男子組織洗錢詐騙集團，警方逮捕馮姓車手後溯源查獲集團，經手金額達1億多元。高雄地檢署依詐欺等罪起訴林男等6人，高雄地院也將於22日拍賣林男名下保時捷名車。

高雄地檢署起訴書指出，高雄市政府警察局鹽埕分局員警民國113年1月發現薛姓女子疑遭投資詐騙，在薛女與馮姓車手面交時，警方隨即上前逮捕，並從其手機溯源查獲以林男為首洗錢詐騙集團。

檢警調查，林男自112年7月間起擔任詐騙集團洗錢總指揮，集團主要架設假投資虛擬貨幣網站，並安排車手開設臉書粉專與LINE官方帳號等管道充當「幣商」，再向被害人佯稱投資泰達幣可取得高額獲利，初估經手洗錢金額達1億360萬多元，受害者至少26人。

由於林男等人落網後拒認罪，高雄地檢署依詐欺、組織犯罪條例等罪起訴林男等6人後，高雄地方法院也拍賣林男名下1輛中古保時捷跑車，多少為被害人彌補損失，林男的保時捷將於22日上午10時在高雄市前鎮區草衙二路50號公開拍賣，有興趣民眾可前往競標。

詐騙集團 洗錢 車手

