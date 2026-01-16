台中女為愛解定存欲匯50萬元 警銀合作阻詐

台中市警察局第四分局日前接獲銀行員通報，一名女客戶欲解約定存新台幣50萬元匯出。員警到場發現女子遇「假交友詐騙」，女子經警方分析驚覺有異，取消匯款，攔阻存款被詐騙。

第四分局今天說明，日前接獲銀行行員通報，有女客戶欲臨櫃解除50萬元定期存款並準備匯出，但女子對匯款用途說詞反覆、前後矛盾，引起行員高度警覺，擔心可能遭受詐騙因而報警協助。

員警趕抵現場了解後得知，女子從事導遊工作，平時常接觸外籍遊客，近期透過網路結識一名外國男子，兩人頻繁聊天，感情迅速升溫，以「老公」、「老婆」互稱。

過程中，這名網友聲稱已匯一筆港幣給女子，作為「確立戀愛關係的心意」，讓女子相當感動。因女子未設立外幣帳戶，始終無法領取這筆款項，男網友於是「貼心」介紹一名線上「專員」協助處理。

警方表示，這名專員先以「辦理外幣帳戶須進行資產審核、財力證明」為由，接著又稱須「清查帳戶額度」，要求女子提供提款卡及密碼協助作業。專員接著誆稱女子已通過審核，只要再繳交100萬元「保證金」，即可順利開戶並領取港幣。女子為籌措款項，前往銀行準備解除定存，幸好行員察覺有異報警。

員警現場檢視女子手機對話紀錄，確認這是典型的「假交友結合假專員」詐騙手法，在員警分析下，女子才驚覺不對勁，進一步查詢帳戶餘額時，赫然發現先前交出提款卡後，帳戶內近30萬元已遭盜領一空，當場臉色大變，隨即醒悟取消匯款，成功攔阻50萬元落入詐騙集團之手。