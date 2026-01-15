檢追太子集團博奕洗錢…再拘提顥玥科技工程師 詐欺罪30萬交保

台北地檢署追查太子集團洗錢案，上周拘提負責博弈客服的顥玥科技4名工程師，其中張紘綸出境未到案，刑事局掌握張男前兩天返台，今天拘提張男到案，清查太子集團透過線上博奕入金與洗錢，台北地檢署訊後依詐欺等罪諭令張男30萬元交保。

太子集團主席陳志涉跨境詐欺與經營線上博奕洗錢，日前在柬埔被捕落網，押回北京審理。不少大陸網友熱搜，指一名常在社群高調炫富的女子「Eva」，疑似為陳稚嫩妻，她曾炫耀700萬的黃金鋼琴、私人飛機與豪華遊艇，但隨著陳志被遣送，相關文章也急刪除。

隨著陳志落網，太子集團在台洗錢也逐一現形，檢方查出，太子在台設立誠惟數位科技公司、澄映科技公司，各自負責管理博弈、以及「快射」Ａ片平台，吸引民眾入會儲值點觀看色情影片，上周發動第7波搜索，拘提兩家公司負責人林克穎、蘇諭呈到案，訊後分別以10至30萬元交保。

檢方當天也針對顥玥科技經營線上博奕部分，拘提工程師盧佳正、徐磊、蘇哲立、張紘綸等人，但張男出境未到案，刑事局先移送盧男、徐男、蘇男至北檢，訊後分別以12至40萬元交保，今天再拘提剛返國的張男。

據了解，張紘綸是顥玥科技客服人員，負責對德州撲克、妞妞、骰寶等遊戲進行系統對接，只要遊戲或客戶有狀況反應，張男就要負責排除。張男應訊時，對於自己從事的工作性質均清楚交代，也對太子集團在大陸設置博弈網站，再透過顥玥科技邊賺錢、邊洗錢的行為做金流說明，交保後自行辦保離去。