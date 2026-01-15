太陽聯盟吸收少年當車手 刑事局查獲23嫌送辦

快訊

中央社／ 台北15日電

太陽聯盟小組長陳男涉嫌掛勾柬埔寨假投資詐騙集團，透過吸收未成年少年擔任取款車手，身穿西裝、持假證件和被害人面交取款，經手詐款約近4000萬元，刑事局查獲23嫌送辦。

警政署刑事局今天發布破案新聞，偵查第四大隊第2隊持續溯源追查，針對2年前陳男所組不法車手集團，替二手車假投資詐欺集團臨櫃提領大批詐款案件，抽絲剝繭。

經鍥而不捨追查金流和過濾數百處監視器發現，陳男在落網前，為躲避金融監控，將手法轉型為吸收未成年少年擔任取款車手，由當時17歲的楊姓少女擔任車手首領，假冒投資專員面交取款。

此不法集團與柬埔寨話務機房籌組跨境假投資詐欺集團，於社群平台臉書、YouTube投放大量投資廣告，冒用國內多家投資公司名義誘騙被害人加入投資詐騙群組，並設立仿冒的假投資網站平台，誆稱可參與「抽股、系統中籤」等投資方案，讓被害人信以為真持續投入資金。

之後再派少年車手身穿西裝、持假證件偽裝成「外派專員」，與被害人相約面交領取詐騙現金，藉此製造金流斷點，增加查緝難度，被害人直到無法出金、聯繫未果後，才驚覺受騙而向警方報案。

專案小組清查此不法集團經手詐欺財損金額近新台幣4000萬元，經長期蒐證完成後，陸續於去年3至12月發動多波收網行動，查獲主嫌陳男等23人到案，並查扣手機、現金等贓證物。

全案詢後依涉嫌刑法詐欺罪、洗錢防制法等罪嫌解送台中地檢署偵辦。

