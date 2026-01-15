台中網購被詐學生居多 警設計公車體海報趴趴走宣導

快訊

中央社／ 台中15日電

台中市去年網路購物詐欺案共5265件，被害人以學生身分居多，台中市警察局少年警察隊自行設計公車車體海報，即起透過公車穿梭大街小巷宣傳，以提高學生識詐意識。

台中市警察局少年警察隊今天發布新聞稿說明，針對中市學生「網路購物高發詐騙手法」，自行設計公車車體海報，於1月12日至2月11日，刊登於學區及學生易聚集商圈的公車車體，透過公車大街小巷穿梭，加強學生族群識詐宣導，防制學生受騙。

依據「165打詐儀錶板」統計資料，台中市114年1至12月網路購物詐欺案件為5265件，被害人以學生身分最多，少年隊分析後，針對網路購物、演唱會門票詐騙及虛擬遊戲帳號詐騙等手法，希望藉由行駛於各級學校、商圈的公車宣傳，提高學生族群宣導效果。

警方分享近來網路購物詐騙案例，1名大學生看到網路貼文被想要買iPhone 17手機 ，雙方私下聯繫後，對方表示要使用7-11賣貨便交易並提供連結，學生下單後卻顯示「未完成實名認證」，導致交易失敗。

警方表示，賣家接著聲稱學生害他帳戶資金遭到凍結，請學生儘速跟線上客服聯繫，隨後並轉傳線上客服連結給學生，後續假客服告知學生，須配合銀行轉帳進行金流驗證後續交易才會成功，學生依照指示轉帳後，才驚覺遭到詐騙。

警方提醒，此類詐騙多利用「低價」、「限量」等字眼在社群平台貼文，吸引買家私下交易後，再以「金流驗證」或「帳戶驗證」等話術誘騙，請民眾務必提高警覺，切勿上當受騙。

