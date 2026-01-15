投資泰達幣輕鬆獲利？科技女投入30萬元 想出金要再投入30萬才知被騙
43歲林姓女子誤信網友推薦的USDT（泰達幣）虛擬貨幣投資方案，依據其建議下載相關應用程式，配合申辦電子錢包，將錢匯入購買泰達幣；林女認為資金都是在自己名下，配合投入30萬餘元，直到昨天想要辦理出金，卻無法領回，向警方詢問，才知是虛擬貨幣詐騙手法。
林姓女子從事電腦科技業工作，去年年底在社群媒體上結識一名網友，相談甚歡，雙方交換LINE後繼續聊天；對方推薦林女USDT（泰達幣）投資方案，表示能透過買賣價差輕鬆獲利，林女心動，配合依其指示下載「OnChain」等多款虛擬資產應用程式，並依指導綁定銀行帳戶。
林女在對方的話術下，認為是將資金匯入自己的電子錢包購買USDT，錢仍在自己手中，因此不疑有他，先後分6次投入總計30萬餘元；昨天林女想要辦理出金提現時，「OnChain」的虛擬客服卻聲稱她的USDT未達出金最小總量，要求繼續加碼。
詐騙集團偽裝成「OnChain」客服，以林女「未完成實名制認證」為由，要求她再投入與帳戶內等額的30萬餘元保證金才能領回資金；林女這時才驚覺有異，向轄區台南市警第二分局長樂派出所求助；警員謝宇旻瞭解後，立即指出這是典型的「投資詐騙」手法。
警員說明，詐騙集團會讓被害人下載他們操控的應用程式，讓被害人見到帳面獲利，再以各種稅金、保證金或額度不足等藉口阻撓出金，目的就是要騙光被害人財產；林女在投入第2筆資金前及時醒悟，員警依規定受理展開追查，攔阻她差點再被騙走30萬餘元存款。
分局長劉怡宗表示，根據「165打詐儀表板」最新統計數據顯示，僅「OnChain」這一平台就已累積高達80筆已通報案例，顯示該平臺已成為詐騙集團慣用的工具。虛擬貨幣市場波動大且詐騙平台層出不窮，網路交友談及金錢、投資及保證獲利時，民眾務必提高警覺，切勿輕信來路不明的網友推薦。
