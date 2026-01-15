快訊

7旬單身翁陷「越南姻緣」急領50萬 警銀即時踩煞車守住老本

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化和美鎮一名年紀7旬的陳姓老翁年邁單身，日前計畫前往越南交友並談及婚姻，準備提領50萬元作為相關費用，所幸臨櫃過程中引起行員警覺，通報警方即時介入，成功攔阻疑似跨國婚戀詐騙，保住老翁大筆積蓄。

和美分局塗厝派出所員警執行巡邏勤務期間，接獲和美鎮農會塗厝分部行員及主任通報，指有民眾臨櫃欲提領大額現金，談話內容疑似遭詐，請求警方到場協助。警方趕抵後確認，提款人為陳姓老翁，其供稱經友人辛男介紹，可前往越南與女子交往甚至結婚，因而急需先提領50萬元，並規劃後續出國旅遊交友。

不過，警方進一步詢問辛男相關背景時，陳姓老翁說法前後反覆，對細節多次改口，顯有異常。員警隨即聯繫其長子查證，對方表示父親所提及的辛男早已過世多年，所述情節明顯與事實不符。

警方隨後再通知媳婦到場共同關心，並耐心說明常見詐騙手法，但陳姓老翁一度仍堅稱只是正常交友，對實際提款用途避而不談。經警方與家屬多方勸說後，老翁最終打消提款念頭，在媳婦陪同下返家。

警方與銀行聯手成功攔阻50萬元，有效防止民眾遭不法詐騙集團行騙，警方指出，詐騙常見以「海外婚姻」、「跨國交友」等名義要求先行支付費用，民眾如遇可疑情形，應提高警覺，

彰化和美鎮一名年紀7旬的陳姓老翁日前計畫前往越南交友並談及婚姻，準備提領50萬元作為相關費用，警方即時介入攔阻。圖／警方提供
彰化和美鎮一名年紀7旬的陳姓老翁日前計畫前往越南交友並談及婚姻，準備提領50萬元作為相關費用，警方即時介入攔阻。圖／警方提供
彰化和美鎮一名年紀7旬的陳姓老翁日前計畫前往越南交友並談及婚姻，準備提領50萬元作為相關費用，警方即時介入攔阻。圖／警方提供
彰化和美鎮一名年紀7旬的陳姓老翁日前計畫前往越南交友並談及婚姻，準備提領50萬元作為相關費用，警方即時介入攔阻。圖／警方提供

