斬腳跟、活埋殺人竟稱己「社會邊緣人」！ 3詐團成員判無期定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

詐騙集團成員徐維韓、郭育廷及謝旻錡等人，因上游、綽號「紅財神」的男子與陳姓男子有60萬元詐騙利益糾紛，4年前至陳家擄人，強取陳BMW上的60萬元，事後還將陳載至苗栗偏僻處，挖洞活埋，最高法院依強盜殺人罪判3人無期徒刑定讞。

本案源於徐維韓、郭育廷及謝旻錡與潛逃出境的張晉毅、藍昱翔2022年12月29日至陳家擄人、強盜財物還挖洞將人活埋致死。張等人原要將陳丟入海中，但因有海巡人員而作罷，後來又將陳帶至偏僻處，拿出預備的鐵鍬挖出足以埋入活人的坑洞。

陳趁隙打電話報警，待坑洞挖好後，張、藍2人以凶器敲打陳的頭部、斬斷左腳跟，趁陳無力反抗將他活埋。陳一度求饒「大哥，多少錢都願意給，放過我吧」但沒用，陳窒息死亡。

新竹地方法院國民法官庭一審依強盜殺人罪判3人無期徒刑。案件上訴，台灣高等法院二審審理時，徐維韓、郭育廷、謝旻錡都主張一審量刑過重，請求法官以刑法第59條「情堪憫恕」條款減刑。

徐的律師曾表示，徐受組織控制，面臨「群體壓力」；謝的律師則主張「有和解」，檢察官卻違法辯論未被制止；郭的律師稱郭是「社會邊緣人」，因父母離異而缺乏教養、價值觀偏差，組織又威脅若不從將對他奶奶不利，「比別人弱勢」。

檢察官批評，被害人根本不可能逃生，沒有生還的機會，3人是直接故意殺人，犯後也沒施救，無法依「情堪憫恕」條款減刑；二審認為判決沒有違誤，駁回上訴。案件上訴，最高法院認為判決沒有違背法令之處，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

郭育廷（左）、徐維韓參與強盜殺人，處無期徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片
詐團成員謝旻錡參與強盜殺人，處無期徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片
