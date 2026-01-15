「天才工程師」黃鶴樓二審遭重判！淪詐團釀218人受害...改判12年

快訊

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

刑事局和美國合作破獲假投資網站害全台218人遭詐，主嫌竟是有「天才工程師」之稱的男子黃鶴樓，他因欠債捲入詐欺、洗錢又與詐騙集團合作，台中地院一審依218個詐欺罪判他6年8月，台中高分院二審以黃是富有資訊科技的專才卻行詐，撤銷改依發起組織等罪，重判他12年，仍可上訴。

檢警調查，黃鶴樓2024年3月加入身分不詳、暱稱「愛」等人的詐團，負責替「愛」開發、設計及維護詐欺網站運作，並由其所屬團隊或轉包其他技術團隊設置假投資網站，黃開發1個網站可收5萬元報酬，每月維護費還有5萬元，如需變更網域名稱則收費1萬元。

檢警查出，黃和詐團合作下見有218名被害人加入假投資群組，內部還有同團俗稱「炒群機手」成員，在群組留言互動佯以討論熱絡，且有成員實際投資獲利的假象，讓不少人上當紛紛砸錢買泰達幣。

而一旦有民眾報案或經165反詐專線通報，黃就會迅速將原網域變更為名稱相近似的網域以利繼續行騙；經刑事局與美國合作，掌握假投資網站資料、IP才破獲。

台中地院一審審酌，黃和部分被害人調解成立，其委託女友賠償，且犯後配合警方指認上游，依218個加重詐欺罪判他6年8月。

檢方不服上訴主張量刑過輕，黃同樣上訴則認為判太重，台中高分院二審查，一審未審酌新北地檢併案事證，黃非僅參與而是發起犯罪組織，減刑適用也未當。

二審審酌，黃男是富有資訊軟體科技的專才，卻不思以正當方式賺錢，竟發起、主持詐團，與其他機房配合釀218人受害，犯罪金額共3900多萬元，考量他和部分被害人和解，犯後全部坦承，整體評價後判他12年。

因黃鶴樓仍羈押中，他曾聲請撤銷並主張自己全部認罪、態度良好，身為長子獨自扶養年邁多病母親，願受法律制裁、早日服刑出獄，他有固定居所不會逃亡；他還說，自己身為資訊工程師是遭詐團利用，已和部分被害人和解，打算變賣家產，請求停止羈押。

台中高分院認為，黃和詐團長期密切合作，負責核心開發軟體、盜取泰達幣行為，被害人眾多，有反覆實施之虞，仍認有羈押必要，駁回其聲請並延長羈押。

刑事局查獲幫詐團設置假投資網站的科技公司，逮捕幕後金主、科技公司負責人、工程師等9人。圖／讀者提供
刑事局查獲幫詐團設置假投資網站的科技公司，逮捕幕後金主、科技公司負責人、工程師等9人。圖／讀者提供

