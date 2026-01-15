每天噓寒問暖男子遇詐騙 被要求投資500萬元警銀攔阻

台中市豐原區一名男子透過網路交友認識一名女子，對方每天噓寒問暖最後不斷鼓吹投資建案，男子依指示準備匯出500萬元時，銀行行員機警通報警方，經警銀聯手及時攔阻，成功守住鉅額款項，避免民眾血汗錢落入詐騙集團手中。

豐原警分局豐原派出所警員葉家宗、楊尚儒1月8日下午1時3分，接獲轄內銀行行員通報，有民眾欲匯出500萬元，因匯款用途說詞反覆，疑似遭到詐騙，需要警方到場協助釐清。

警方到場關懷匯款情形時，43歲林姓男子起初聲稱款項用於房屋裝潢，卻無法清楚說明細節，僅以「房子是媽媽的」、「不清楚裝潢內容」等理由敷衍。員警見狀嚴肅提醒「500萬元不是小數目」，要求其據實說明後，林男才坦承真相。

警方調查發現，林男日前透過網路交友結識一名女子，對方以親暱的「哥哥」稱呼，並每天噓寒問暖，迅速拉近彼此關係，女子待時機成熟後，以「保證獲利」等話術遊說林男投資建案。眼見林男心動準備依指示匯款，對方更事先教導其若遭警方或銀行行員詢問匯款用途，應謊稱為裝潢費用等理由，以規避關懷與查核。

員警當場分析指出，林男無法確認對方是否為建設公司職員，所謂投資建案卻要求將款項匯入私人帳戶而非公司帳戶，未提供任何正式合約或收據憑證；正常合法投資不可能要求對警方或銀行人員刻意隱瞞匯款用途，相關情節疑點重重，顯具高度詐騙風險。

經警方耐心說明後，林男回想該投資企劃內容確實漏洞百出，才驚覺可能遭詐，取消匯款。警銀合作成功攔阻500萬元。