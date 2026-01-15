快訊

政院證實 鄭麗君、楊珍妮赴美第六輪關稅實體磋商 會後宣布共識內容

救不了委、伊鐵桿盟友 中國全球強權實力受考驗

台灣鯛銷美大減30% 嘉南產區「價崩砍半」爆發滯銷危機

聽新聞
0:00 / 0:00

每天噓寒問暖男子遇詐騙 被要求投資500萬元警銀攔阻

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市豐原區一名男子透過網路交友認識一名女子，對方每天噓寒問暖最後不斷鼓吹投資建案，男子依指示準備匯出500萬元時，銀行行員機警通報警方，經警銀聯手及時攔阻，成功守住鉅額款項，避免民眾血汗錢落入詐騙集團手中。

豐原警分局豐原派出所警員葉家宗、楊尚儒1月8日下午1時3分，接獲轄內銀行行員通報，有民眾欲匯出500萬元，因匯款用途說詞反覆，疑似遭到詐騙，需要警方到場協助釐清。

警方到場關懷匯款情形時，43歲林姓男子起初聲稱款項用於房屋裝潢，卻無法清楚說明細節，僅以「房子是媽媽的」、「不清楚裝潢內容」等理由敷衍。員警見狀嚴肅提醒「500萬元不是小數目」，要求其據實說明後，林男才坦承真相。

警方調查發現，林男日前透過網路交友結識一名女子，對方以親暱的「哥哥」稱呼，並每天噓寒問暖，迅速拉近彼此關係，女子待時機成熟後，以「保證獲利」等話術遊說林男投資建案。眼見林男心動準備依指示匯款，對方更事先教導其若遭警方或銀行行員詢問匯款用途，應謊稱為裝潢費用等理由，以規避關懷與查核。

員警當場分析指出，林男無法確認對方是否為建設公司職員，所謂投資建案卻要求將款項匯入私人帳戶而非公司帳戶，未提供任何正式合約或收據憑證；正常合法投資不可能要求對警方或銀行人員刻意隱瞞匯款用途，相關情節疑點重重，顯具高度詐騙風險。

經警方耐心說明後，林男回想該投資企劃內容確實漏洞百出，才驚覺可能遭詐，取消匯款。警銀合作成功攔阻500萬元。

豐原派出所長黃登貴呼籲，詐騙集團常以假交友結合高報酬投資話術，誘使被害人將款項匯入私人帳戶，並教導規避查詢。民眾若遇「保證獲利」、「限時投資」或「要求隱瞞用途」等情況，務必提高警覺，可撥打165反詐騙專線、110或向就近警察機關諮詢，避免落入詐騙陷阱。

台中豐原一名男子遇詐騙險匯500萬元，遭警銀攔阻。圖／警方提供
台中豐原一名男子遇詐騙險匯500萬元，遭警銀攔阻。圖／警方提供

詐騙集團 豐原 帳戶

延伸閱讀

明明是詐騙集團首腦 鍾欣凌LINE遭盜用「有人叫你拍裸照，別理他」

太子集團創辦人被押解後 陸公安部高官赴柬埔寨商討打擊詐騙

會計師「跨業結盟」詐騙集團！虛設公司助洗錢 靠1漏洞獲利百萬

土城重劃區建案多 2家包商不當排放汙水遭逮最高罰600萬

相關新聞

「天才工程師」黃鶴樓二審遭重判！淪詐團釀218人受害...改判12年

刑事局和美國合作破獲假投資網站害全台218人遭詐，主嫌竟是有「天才工程師」之稱的男子黃鶴樓，他因欠債捲入詐欺、洗錢又與詐...

關小黑屋毒打、站銬5天不准睡！他被拐到緬甸當「豬仔」奇蹟生還：詐團最愛台灣人

2024年平安夜，26歲的火舞表演者謝岳鵬在泰國素萬那普機場落地，準備在當地進行一場華麗演出，沒想到迎接他的，卻是人生最驚心動魄的20天。

每天噓寒問暖男子遇詐騙 被要求投資500萬元警銀攔阻

台中市豐原區一名男子透過網路交友認識一名女子，對方每天噓寒問暖最後不斷鼓吹投資建案，男子依指示準備匯出500萬元時，銀行...

男捧300萬買虛幣疑遭詐團黑吃黑…2人強盜罪聲押 1人交保

新北市新店區捷運七張站13日下午發生詐團黑吃黑強盜案，男子陸立瑋與同夥曾立程佯稱要與莊姓男子購買虛擬幣，卻趁莊男到場時，...

太子集團帛琉洗錢據點曝 愛萊渡假村登記負責人50萬交保

太子集團創辦人陳志涉跨國電詐與洗錢，日前在柬埔寨落網遣送大陸，台灣檢調偵辦洗錢未停下腳步，調查局清查發現，國安局退役校級...

7旬婦投資黃金被騙180萬 警喬裝外送員抓詐團車手

台北市陳姓老婦遭黃金假投資詐騙，面交180萬元給詐騙集團車手，警方獲報，前天喬裝外送員逮捕到場取款的林姓男子，依詐欺罪、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。