男捧300萬買虛幣疑遭詐團黑吃黑…2人強盜罪聲押 1人交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

新北市新店區捷運七張站13日下午發生詐團黑吃黑強盜案，男子陸立瑋與同夥曾立程佯稱要與莊姓男子購買虛擬幣，卻趁莊男到場時，勒住莊男脖子硬搶錢，雙方扭打中導致車禍撞進騎樓事故，警方循線逮捕3人到案，台北地檢署複訊後聲押陸男、曾男，另名共犯劉彥鋒10萬交保。

據了解，莊姓男子日前與詐騙集團約定13日在北新路二段156號、捷運七張站前面交，莊男攜帶300萬元現鈔，坐上詐騙集團準備的白色小客車，疑在交款過程中發現對方身分可疑，雙方在行駛中的車內爆發肢體衝突。

由於3人在車內推擠拉扯，導致小客車失控撞上騎樓樑柱，事故發生並未波及其他民眾，車輛自撞停下後，2名車手擔心事跡敗露，顧不得未得手的鉅款，隨即開車門分頭逃離現場。新店警分局獲報封鎖現場採證，循線拘提負責搶劫的陸立瑋、曾立程與監控手劉彥鋒到案。

新北市新店區日前發生虛擬貨幣買賣黑吃黑案，檢方聲押涉嫌強盜的2人。記者張宏業／攝影
詐騙集團 車手 搶劫 車禍 強盜

