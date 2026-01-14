男捧300萬買虛幣疑遭詐團黑吃黑…2人強盜罪聲押 1人交保

新北市新店區捷運七張站13日下午發生詐團黑吃黑強盜案，男子陸立瑋與同夥曾立程佯稱要與莊姓男子購買虛擬幣，卻趁莊男到場時，勒住莊男脖子硬搶錢，雙方扭打中導致車禍撞進騎樓事故，警方循線逮捕3人到案，台北地檢署複訊後聲押陸男、曾男，另名共犯劉彥鋒10萬交保。

據了解，莊姓男子日前與詐騙集團約定13日在北新路二段156號、捷運七張站前面交，莊男攜帶300萬元現鈔，坐上詐騙集團準備的白色小客車，疑在交款過程中發現對方身分可疑，雙方在行駛中的車內爆發肢體衝突。