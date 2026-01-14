太子集團帛琉洗錢據點曝 愛萊渡假村登記負責人50萬交保

太子集團創辦人陳志涉跨國電詐與洗錢，日前在柬埔寨落網遣送大陸，台灣檢調偵辦洗錢未停下腳步，調查局清查發現，國安局退役校級軍官石濱芳取得帛琉知名勝地「愛萊度假村」所有權後，轉賣給太子「第三把手」吳逸先作為洗錢水房，吳逸先再登記給台籍友人曾國恩，專案小組今發動第8波偵查，搜索約談曾國恩到案，北檢訊後依洗錢等罪命50萬交保。

據調查，曾國恩是當舖業者，他聲稱是多年前在飯局上認識吳逸先，不知道愛萊度假村設水房洗錢，但檢調查出曾男與吳男交情不錯，有金流往來，對其說詞採保留態度，將清查當鋪是否有不法金流。吳男打扮潮流，身穿紐約洋基標誌的毛絨外套，獲交保後，不到半小時火速湊足保金離去。

據了解，帛琉愛萊度假會館離機場僅2.7公里，24小時提供免費機場接駁車，旅客可前往附設的Spa享受熱石按摩、敷體療程或臉部療程，來此住宿還有2座室外游泳池、免費水上樂園和碼頭，令不旅客讚不絕口。愛萊度假村變成博弈水房後，引來大批電詐人員進駐，後來經帛琉司法單位掃蕩，目前已正常對外開放旅遊。

調查顯示，石濱芳（50萬交保）國安局退役後，赴帛琉從事旅遊業，在友人仲介下取得愛萊度假村所有權，疫情爆發期間，太子集團看準線上博弈商機，找上石濱芳洽談渡假村所有權移轉，石濱芳以不錯價格將度假村賣給吳逸先，吳逸先想拓展台灣線上博弈客群，把度假村登記給曾國恩，並支付一定報酬。

吳逸先原是大陸籍人士，後來放棄陸籍身分，現為柬埔寨人，是太子集團核心角色，負責豪華遊艇管理，很受陳志倚重。吳逸先曾替陳志購置4台豪華遊艇洗錢，並將遊艇登記在香港博高公司名下，找來胞姊吳宜家擔任登記負責人，姊夫吳柏毅擔任董事。疫情爆發後，吳男即未入境台灣，遊艇停泊、養護事務由吳宜家打理。

辦案人員去年搜索拘提吳宜家到案，訊後270萬元交保、限制出境出海、實施科技監控，吳柏毅交保100萬元。