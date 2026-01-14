7旬婦投資黃金被騙180萬 警喬裝外送員抓詐團車手

台北市陳姓老婦遭黃金假投資詐騙，面交180萬元給詐騙集團車手，警方獲報，前天喬裝外送員逮捕到場取款的林姓男子，依詐欺罪、洗錢防制法移送，持續清查其他取款車手。

警方調查，77歲陳姓老婦在臉書看到投資黃金廣告，加入LINE聯繫，去年11月起依指示在國父紀念館附近面交4次共180萬元給車手，拿不回錢起疑，本月9日至北市信義警分局吳興街派出所詢問，驚覺被騙報案。