7旬婦投資黃金被騙180萬 警喬裝外送員抓詐團車手
台北市陳姓老婦遭黃金假投資詐騙，面交180萬元給詐騙集團車手，警方獲報，前天喬裝外送員逮捕到場取款的林姓男子，依詐欺罪、洗錢防制法移送，持續清查其他取款車手。
警方調查，77歲陳姓老婦在臉書看到投資黃金廣告，加入LINE聯繫，去年11月起依指示在國父紀念館附近面交4次共180萬元給車手，拿不回錢起疑，本月9日至北市信義警分局吳興街派出所詢問，驚覺被騙報案。
警方透過陳聯繫詐團，前天相約在陳住處附近的信義區吳興街面交，27歲林姓男子開車到場停放路旁，員警喬裝外送員埋伏，趨前拉他下車逮捕，帶回吳興所調查。林稱上網應徵虛擬貨幣交易取款工作，不知是詐騙，警詢後移送，清查是否涉及其他詐欺案。
