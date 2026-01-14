快訊

澳網／（一球大滿貫）ACE球！周杰倫揮拍都來不及 遭澳洲陪練員秒殺

臺灣黑金奇蹟的黑歷史 1980年永安煤災…生還者曝：瞬間被黑暗淹沒

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

男300萬面交驚覺遭詐 與車手扭打自撞3嫌落網

中央社／ 新北14日電

男子誤信虛擬幣詐騙，昨天攜新台幣300萬元與詐團約在新北新店面交，上車後疑遭騙，與對方扭打致車輛自撞，幸成功守住款項。警方昨晚循線逮捕3嫌，依詐欺等罪移送北檢。

新北市新店警分局獲報，北新路二段昨天下午發生自撞車禍，經查1名莊姓男子誤信詐騙要投資虛擬貨幣，帶著現金300萬與詐騙集團約在捷運七張站附近面交。

莊男上車後與車內2人疑似因談不攏價碼，懷疑自己遭詐騙，雙方爆發拉扯扭打，導致駕駛車輛失控自撞騎樓，車上2名詐團成員棄車逃逸，莊男最後成功護住300萬元款項。

案發後新店警分局成立專案小組、調閱監視器追查，發現共2名車手、2名監控手涉案。昨天晚間火速逮捕22歲開車的陸姓車手、負責租車的25歲曾姓監控手，以及駕駛另一台車接應的30歲劉姓監控手，警詢後依刑法詐欺、傷害等罪移送台北地檢署偵辦。另一名涉案車手仍在逃追緝中。

詐騙集團 車手

相關新聞

2800人遭「金安保」龐氏騙局吸金1億 刑事局拘提總監會計等4人

竹聯幫天龍堂新莊會長吳姓男子涉嫌出資，由竹聯幫成員張姓男子設金安保網路平台公司，招攬老人、身障者投保，以龐氏騙局向280...

太子集團在台洗錢 檢調今搜索博弈水房 約談1人到案

台北地檢署偵辦太子集團案涉犯洗錢、賭博、組織犯罪等案件，已陸續羈押集團的旗下公司核心幹部、員工等9人，今指揮調查局基隆市...

買200元水果卻付了9萬元 彰化女子悔入網路購物陷阱

彰化市53歲林姓女子見臉書社團農產品特賣優惠，在取得對方連繫後匯出200元，卻被在支付時，被反覆要求轉帳操作，最後匯出9...

電競老闆涉詐 前選手是共犯

曾經營電競戰隊的羅姓男子涉與詐騙集團合作，設局誘騙陳姓女子抵押房產借款，害陳女損失超過八百萬元，檢警偵辦時，發現周姓前電...

會計師助詐團 開22家人頭公司收贓

高雄市群賦會計師事務所負責人鄭富明涉協助詐騙集團設立廿二家人頭公司，申辦公司帳戶收受詐騙贓款，以假投資向廿五人騙走二五○...

聖石金業黃金詐騙延燒…營業處長經手龐大金流 涉銀行法500萬交保

刑事局偵辦聖石金業投資黃金詐騙案，去年搜索拘提董事長邱嬿妤，檢方另提訊在監服刑主謀邱薡宬（邱嬿妤胞兄），訊後認為邱薡宬犯...

