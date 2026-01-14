2800人遭「金安保」龐氏騙局吸金1億 刑事局拘提總監會計等4人

竹聯幫天龍堂新莊會長吳姓男子涉嫌出資，由竹聯幫成員張姓男子設金安保網路平台公司，招攬老人、身障者投保，以龐氏騙局向2800人吸金1億元，吳、張等5人被拘提；刑事局再拘總監黃姓女子等4人依詐欺等罪移送，檢方聲押黃獲准，命其他人10萬元交保。

警方調查，47歲吳姓男子出資擔任監察人，由48歲張姓男子在新北市設金安保網路平台公司，找曾是保險公司主管的71歲丁姓男子擔任執行長，推出「安心33互助保障專案」，發送傳單、在臉書刊登廣告或口耳相傳，招攬易被保險公司拒保的老人及身障者，轉帳、交付現金或用超商代碼繳費投保。

犯嫌宣稱「免體檢、無年齡上限、終生保」，入會每月繳交3600元，滿3年、6年分別享有25、33萬元身故互助金，亦可解約拿回110%互助費金，不符現行保險市場利率；會員招收下線可抽成佣金，業務主任抽40%、經理抽50%、總監抽60%，2020年10月至去年10月共招攬2800人，吸金1億元，款項流進吳、張名下帳戶。

2023年起陸續有被害人解約拿不回錢報案，刑事局偵二大隊第二隊追查，去年10月1日搜索公司，拘提吳、張、丁及會計28歲楊姓、27歲張姓女子，吳稱不知情，張坦承犯案，對於獲得資金分別稱用於投資股票、償還賭債。檢方聲押吳、張、丁，命其他人5萬元交保，法院裁定張羈押，吳、丁各100萬、50萬元交保。

警方追查共犯，發現丁持續騙被害人投入資金，去年11月19日搜索高雄市2處、彰化縣1處辦公室，拘提總監69歲黃姓、71歲江姓男子、55歲張姓女子及會計63歲劉姓女子，再拘丁到案。檢方聲押丁、黃獲准，命其他人各10萬元交保。

檢警查扣現金220萬元、帳戶937萬元、土地3處、有價證券242萬元、BMW汽車1輛，價值共2243萬元，並查扣會員資料、保險契約書等資料，全案依詐欺罪、保險法、銀行法、多層次傳銷管理法、洗錢防制法及組織犯罪防制條例移送，持續清查被害人。