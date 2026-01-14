快訊

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

H200銷陸消息紛飛…路透爆當局不准海關進口 指示企業非必要別買

三大法人買超近140億元助攻台股飆雙高 1,502檔上漲、77檔齊亮燈

2800人遭「金安保」龐氏騙局吸金1億 刑事局拘提總監會計等4人

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

竹聯幫天龍堂新莊會長吳姓男子涉嫌出資，由竹聯幫成員張姓男子設金安保網路平台公司，招攬老人、身障者投保，以龐氏騙局向2800人吸金1億元，吳、張等5人被拘提；刑事局再拘總監黃姓女子等4人依詐欺等罪移送，檢方聲押黃獲准，命其他人10萬元交保。

警方調查，47歲吳姓男子出資擔任監察人，由48歲張姓男子在新北市設金安保網路平台公司，找曾是保險公司主管的71歲丁姓男子擔任執行長，推出「安心33互助保障專案」，發送傳單、在臉書刊登廣告或口耳相傳，招攬易被保險公司拒保的老人及身障者，轉帳、交付現金或用超商代碼繳費投保。

犯嫌宣稱「免體檢、無年齡上限、終生保」，入會每月繳交3600元，滿3年、6年分別享有25、33萬元身故互助金，亦可解約拿回110%互助費金，不符現行保險市場利率；會員招收下線可抽成佣金，業務主任抽40%、經理抽50%、總監抽60%，2020年10月至去年10月共招攬2800人，吸金1億元，款項流進吳、張名下帳戶。

2023年起陸續有被害人解約拿不回錢報案，刑事局偵二大隊第二隊追查，去年10月1日搜索公司，拘提吳、張、丁及會計28歲楊姓、27歲張姓女子，吳稱不知情，張坦承犯案，對於獲得資金分別稱用於投資股票、償還賭債。檢方聲押吳、張、丁，命其他人5萬元交保，法院裁定張羈押，吳、丁各100萬、50萬元交保。

警方追查共犯，發現丁持續騙被害人投入資金，去年11月19日搜索高雄市2處、彰化縣1處辦公室，拘提總監69歲黃姓、71歲江姓男子、55歲張姓女子及會計63歲劉姓女子，再拘丁到案。檢方聲押丁、黃獲准，命其他人各10萬元交保。

檢警查扣現金220萬元、帳戶937萬元、土地3處、有價證券242萬元、BMW汽車1輛，價值共2243萬元，並查扣會員資料、保險契約書等資料，全案依詐欺罪、保險法、銀行法、多層次傳銷管理法、洗錢防制法及組織犯罪防制條例移送，持續清查被害人。

竹聯幫天龍堂新莊會長吳姓男子涉嫌出資，由竹聯幫成員張姓男子設金安保網路平台公司，以龐氏騙局向2800人吸金1億元，刑事局拘提9人移送。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫天龍堂新莊會長吳姓男子涉嫌出資，由竹聯幫成員張姓男子設金安保網路平台公司，以龐氏騙局向2800人吸金1億元，刑事局拘提9人移送。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫天龍堂新莊會長吳姓男子涉嫌出資，由竹聯幫成員張姓男子設金安保網路平台公司，以龐氏騙局向2800人吸金1億元，刑事局拘提9人移送。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫天龍堂新莊會長吳姓男子涉嫌出資，由竹聯幫成員張姓男子設金安保網路平台公司，以龐氏騙局向2800人吸金1億元，刑事局拘提9人移送。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫天龍堂新莊會長吳姓男子涉嫌出資，由竹聯幫成員張姓男子設金安保網路平台公司，以龐氏騙局向2800人吸金1億元，刑事局拘提9人移送。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫天龍堂新莊會長吳姓男子涉嫌出資，由竹聯幫成員張姓男子設金安保網路平台公司，以龐氏騙局向2800人吸金1億元，刑事局拘提9人移送。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫天龍堂新莊會長吳姓男子涉嫌出資，由竹聯幫成員張姓男子設金安保網路平台公司，以龐氏騙局向2800人吸金1億元，刑事局拘提9人移送。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫天龍堂新莊會長吳姓男子涉嫌出資，由竹聯幫成員張姓男子設金安保網路平台公司，以龐氏騙局向2800人吸金1億元，刑事局拘提9人移送。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫天龍堂新莊會長吳姓男子涉嫌出資，由竹聯幫成員張姓男子設金安保網路平台公司，以龐氏騙局向2800人吸金1億元，刑事局拘提9人移送。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫天龍堂新莊會長吳姓男子涉嫌出資，由竹聯幫成員張姓男子設金安保網路平台公司，以龐氏騙局向2800人吸金1億元，刑事局拘提9人移送。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫天龍堂新莊會長吳姓男子涉嫌出資，由竹聯幫成員張姓男子設金安保網路平台公司，以龐氏騙局向2800人吸金1億元，刑事局拘提9人移送。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫天龍堂新莊會長吳姓男子涉嫌出資，由竹聯幫成員張姓男子設金安保網路平台公司，以龐氏騙局向2800人吸金1億元，刑事局拘提9人移送。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫天龍堂新莊會長吳姓男子涉嫌出資，由竹聯幫成員張姓男子設金安保網路平台公司，以龐氏騙局向2800人吸金1億元，刑事局拘提9人移送。記者李奕昕／攝影
竹聯幫天龍堂新莊會長吳姓男子涉嫌出資，由竹聯幫成員張姓男子設金安保網路平台公司，以龐氏騙局向2800人吸金1億元，刑事局拘提9人移送。記者李奕昕／攝影
竹聯幫天龍堂新莊會長吳姓男子涉嫌出資，由竹聯幫成員張姓男子設金安保網路平台公司，以龐氏騙局向2800人吸金1億元，刑事局拘提9人移送。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫天龍堂新莊會長吳姓男子涉嫌出資，由竹聯幫成員張姓男子設金安保網路平台公司，以龐氏騙局向2800人吸金1億元，刑事局拘提9人移送。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫天龍堂新莊會長吳姓男子涉嫌出資，由竹聯幫成員張姓男子設金安保網路平台公司，以龐氏騙局向2800人吸金1億元，刑事局拘提9人移送。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫天龍堂新莊會長吳姓男子涉嫌出資，由竹聯幫成員張姓男子設金安保網路平台公司，以龐氏騙局向2800人吸金1億元，刑事局拘提9人移送。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫天龍堂新莊會長吳姓男子涉嫌出資，由竹聯幫成員張姓男子設金安保網路平台公司，以龐氏騙局向2800人吸金1億元，刑事局拘提9人移送。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫天龍堂新莊會長吳姓男子涉嫌出資，由竹聯幫成員張姓男子設金安保網路平台公司，以龐氏騙局向2800人吸金1億元，刑事局拘提9人移送。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫天龍堂新莊會長吳姓男子涉嫌出資，由竹聯幫成員張姓男子設金安保網路平台公司，以龐氏騙局向2800人吸金1億元，刑事局拘提9人移送。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫天龍堂新莊會長吳姓男子涉嫌出資，由竹聯幫成員張姓男子設金安保網路平台公司，以龐氏騙局向2800人吸金1億元，刑事局拘提9人移送。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫天龍堂新莊會長吳姓男子涉嫌出資，由竹聯幫成員張姓男子設金安保網路平台公司，以龐氏騙局向2800人吸金1億元，有被害人今在刑事局現身說法。記者李奕昕／攝影
竹聯幫天龍堂新莊會長吳姓男子涉嫌出資，由竹聯幫成員張姓男子設金安保網路平台公司，以龐氏騙局向2800人吸金1億元，有被害人今在刑事局現身說法。記者李奕昕／攝影

保險 身障者

延伸閱讀

刑事局與遠東銀行合作 強化即時阻詐

詐團假冒投資名人撈上億 刑事局逮26人查獲毒品

刑事局破獲跨境詐騙中古車行貸款案 逮34人送辦

政二代顏大鈞吸金近億元 「我錯了」請求法官具保回家處理債務

相關新聞

2800人遭「金安保」龐氏騙局吸金1億 刑事局拘提總監會計等4人

竹聯幫天龍堂新莊會長吳姓男子涉嫌出資，由竹聯幫成員張姓男子設金安保網路平台公司，招攬老人、身障者投保，以龐氏騙局向280...

太子集團在台洗錢 檢調今搜索博弈水房 約談1人到案

台北地檢署偵辦太子集團案涉犯洗錢、賭博、組織犯罪等案件，已陸續羈押集團的旗下公司核心幹部、員工等9人，今指揮調查局基隆市...

買200元水果卻付了9萬元 彰化女子悔入網路購物陷阱

彰化市53歲林姓女子見臉書社團農產品特賣優惠，在取得對方連繫後匯出200元，卻被在支付時，被反覆要求轉帳操作，最後匯出9...

電競老闆涉詐 前選手是共犯

曾經營電競戰隊的羅姓男子涉與詐騙集團合作，設局誘騙陳姓女子抵押房產借款，害陳女損失超過八百萬元，檢警偵辦時，發現周姓前電...

會計師助詐團 開22家人頭公司收贓

高雄市群賦會計師事務所負責人鄭富明涉協助詐騙集團設立廿二家人頭公司，申辦公司帳戶收受詐騙贓款，以假投資向廿五人騙走二五○...

聖石金業黃金詐騙延燒…營業處長經手龐大金流 涉銀行法500萬交保

刑事局偵辦聖石金業投資黃金詐騙案，去年搜索拘提董事長邱嬿妤，檢方另提訊在監服刑主謀邱薡宬（邱嬿妤胞兄），訊後認為邱薡宬犯...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。