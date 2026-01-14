快訊

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

H200銷陸消息紛飛…路透爆當局不准海關進口 指示企業非必要別買

三大法人買超近140億元助攻台股飆雙高 1,502檔上漲、77檔齊亮燈

台中女子欲匯200萬元投資基金 行員與警聯手阻詐

中央社／ 台中14日電

台中林姓女子經友人引薦認識海外銀行專員，推薦投資海外不動產基金，到銀行要匯款約新台幣200萬元，經行員查看合約認為有異通報警方，員警確認詐騙手法聯手阻詐，避免財損。

台中市警察局第三分局今天表示，立德派出所警員日前下午1時多執行巡邏勤務時，接獲轄內國泰世華銀行通報稱，有民眾疑似遭到詐騙，請警方前往協助。

經員警到場了解，50歲林姓女子近日經友人引薦1名海外銀行專員，在對方推薦下，打算匯款6萬6000美元（約新台幣200萬元）至國外帳戶，用來投資海外不動產基金。

行員請林女出示相關投資資料，發現「投資合約」內容相當空泛，不僅違規標示「保證獲利」，亦未載明具體投資標的、操作方式及相關風險說明，明顯不符合法定投資文件的基本要件，認為有異通報警方到場協助。

經員警到場後，確認為典型投資詐騙手法，林女起初對於一次匯出大筆款項也感到不安，經行員與警方說明分析後，決定取消匯款，並感謝行員與警方協助，保住積蓄。

詐騙 台幣 帳戶

延伸閱讀

第一銀行ATM熱點阻詐 攔詐成功率提高60%

男遭網友鼓吹投資黃金 台中警銀聯手阻詐

竹市地政警方聯防阻詐 攔截房產過戶保長者棲身所

刑事局與遠東銀行合作 強化即時阻詐

相關新聞

2800人遭「金安保」龐氏騙局吸金1億 刑事局拘提總監會計等4人

竹聯幫天龍堂新莊會長吳姓男子涉嫌出資，由竹聯幫成員張姓男子設金安保網路平台公司，招攬老人、身障者投保，以龐氏騙局向280...

太子集團在台洗錢 檢調今搜索博弈水房 約談1人到案

台北地檢署偵辦太子集團案涉犯洗錢、賭博、組織犯罪等案件，已陸續羈押集團的旗下公司核心幹部、員工等9人，今指揮調查局基隆市...

買200元水果卻付了9萬元 彰化女子悔入網路購物陷阱

彰化市53歲林姓女子見臉書社團農產品特賣優惠，在取得對方連繫後匯出200元，卻被在支付時，被反覆要求轉帳操作，最後匯出9...

電競老闆涉詐 前選手是共犯

曾經營電競戰隊的羅姓男子涉與詐騙集團合作，設局誘騙陳姓女子抵押房產借款，害陳女損失超過八百萬元，檢警偵辦時，發現周姓前電...

會計師助詐團 開22家人頭公司收贓

高雄市群賦會計師事務所負責人鄭富明涉協助詐騙集團設立廿二家人頭公司，申辦公司帳戶收受詐騙贓款，以假投資向廿五人騙走二五○...

聖石金業黃金詐騙延燒…營業處長經手龐大金流 涉銀行法500萬交保

刑事局偵辦聖石金業投資黃金詐騙案，去年搜索拘提董事長邱嬿妤，檢方另提訊在監服刑主謀邱薡宬（邱嬿妤胞兄），訊後認為邱薡宬犯...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。