太子集團在台洗錢 檢調今搜索博弈水房 約談1人到案

台北地檢署偵辦太子集團案涉犯洗錢、賭博、組織犯罪等案件，已陸續羈押集團的旗下公司核心幹部、員工等9人，今指揮調查局基隆市調查站執行第8波搜索行動，搜索「博奕水房」曾姓被告住居所1處，通知曾到案說明，稍晚將移送北檢複訊。

檢方2025年11月起偵辦太子集團洗錢等案，追查太子集團在台利用博弈等洗錢，前7波搜索行動共計羈押9人，包含台灣太子不動產、天旭公司負責人王昱棠、天旭人資長辜淑雯、特助李守禮、管理超跑的邱子恩、尼爾公司負責人林揚茂、尼爾財務主管鄭巧枚、天旭財務主管陳麗珊、玄古管理顧問公司負責人王俊國、Cigar Vie雪茄館負責人的胞兄陳韋志。

太子集團創辦人陳志，日前在柬埔寨落網，被遣送回中國大陸。專案小組追查，太子集團跨國詐騙在台設立中繼站，在台的核心幹部王昱棠涉在台掌控太子集團旗下公司，涉透過匯致國際商務公司設立數百家紙上公司及維持營運，並開立OBU帳戶匯入贓款至台灣，再經尼爾公司支付購買豪宅「和平大苑」及支付太子集團旗下在台開銷；太子集團也在台成立天旭、誠惟、澄映等公司，協助太子集團開發博弈軟體，還以顥玥公司處理博弈技術客服。