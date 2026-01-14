買200元水果卻付了9萬元 彰化女子悔入網路購物陷阱
彰化市53歲林姓女子見臉書社團農產品特賣優惠，在取得對方連繫後匯出200元，卻被在支付時，被反覆要求轉帳操作，最後匯出9萬多元，事後驚覺受騙報警處理，警方呼籲民眾切勿隨意點擊不明連結、加入陌生客服或依指示操作轉帳，以免被騙。
彰化分局莿桐派出所指出，林女日前在臉書社團「自產自銷農產品特賣」中，看見暱稱「林○惠」的帳號張貼販售水果油柑的貼文，因價格優惠，即以私訊方式與對方連繫。對方要求先行付款，林女不疑有他，透過網路銀行轉帳200元至指定帳戶。
隨後，賣家又提供一組「7-11賣貨便」連結，要求林女點擊操作，畫面卻顯示帳戶遭凍結，並指示須聯繫網站內線上客服協助處理。林女依指示加入LINE暱稱「楊嘉琦」的所謂客服帳號，對方隨即以LINE通話方式，引導進行多次轉帳操作，佯稱可解除帳戶限制。
過程中，詐騙集團不斷以各種理由要求繼續匯款，金額逐步增加，直到林女察覺異狀時，已累計損失高達9萬多元，始知遭詐騙，向警方報案。
彰化分局提醒，詐騙集團常利用臉書社團及假帳號，以低價商品吸引民眾上鉤，再假借交易平台、帳戶異常或客服協助等話術，誘使被害人一步步落入陷阱。呼籲民眾切勿隨意點擊不明連結、加入陌生客服或依指示操作轉帳，如有疑慮，應立即撥打165反詐騙專線，或向就近派出所諮詢，以保障自身財產安全。
