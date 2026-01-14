快訊

將成獨夫全斗煥第二？南韓尹錫悅被求處死刑仍無悔意

115學測整理包／倒數衝刺！注意考場帶「尺」新規定 必考重點一次看

2026年首發全球最強護照排名！台灣名次揭曉 日韓打成平手

買200元水果卻付了9萬元 彰化女子悔入網路購物陷阱

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化市53歲林姓女子見臉書社團農產品特賣優惠，在取得對方連繫後匯出200元，卻被在支付時，被反覆要求轉帳操作，最後匯出9萬多元，事後驚覺受騙報警處理，警方呼籲民眾切勿隨意點擊不明連結、加入陌生客服或依指示操作轉帳，以免被騙。

彰化分局莿桐派出所指出，林女日前在臉書社團「自產自銷農產品特賣」中，看見暱稱「林○惠」的帳號張貼販售水果油柑的貼文，因價格優惠，即以私訊方式與對方連繫。對方要求先行付款，林女不疑有他，透過網路銀行轉帳200元至指定帳戶

隨後，賣家又提供一組「7-11賣貨便」連結，要求林女點擊操作，畫面卻顯示帳戶遭凍結，並指示須聯繫網站內線上客服協助處理。林女依指示加入LINE暱稱「楊嘉琦」的所謂客服帳號，對方隨即以LINE通話方式，引導進行多次轉帳操作，佯稱可解除帳戶限制。

過程中，詐騙集團不斷以各種理由要求繼續匯款，金額逐步增加，直到林女察覺異狀時，已累計損失高達9萬多元，始知遭詐騙，向警方報案。

彰化分局提醒，詐騙集團常利用臉書社團及假帳號，以低價商品吸引民眾上鉤，再假借交易平台、帳戶異常或客服協助等話術，誘使被害人一步步落入陷阱。呼籲民眾切勿隨意點擊不明連結、加入陌生客服或依指示操作轉帳，如有疑慮，應立即撥打165反詐騙專線，或向就近派出所諮詢，以保障自身財產安全。

彰化市53歲林姓女子見臉書社團農產品特賣優惠，在取得對方連繫後匯出200元，卻被在支付時，被反覆要求轉帳操作，最後匯出9萬多元，事後驚覺受騙報警處理。記者劉明岩／攝影
彰化市53歲林姓女子見臉書社團農產品特賣優惠，在取得對方連繫後匯出200元，卻被在支付時，被反覆要求轉帳操作，最後匯出9萬多元，事後驚覺受騙報警處理。記者劉明岩／攝影

詐騙集團 客服 帳戶

延伸閱讀

追加 MHEV plus 高階動力 和四驅系統！Audi A6 TFSI 200 kW quattro S line 啟動接單

得不償失！當車手獲利2千元 受害者提告判賠500萬元

母子都洗腎生活清貧卻領不到生活津貼 彰化溪湖警方和志工送暖

彰化鄉代涉性騷擾國中生 雙方和解撤告

相關新聞

買200元水果卻付了9萬元 彰化女子悔入網路購物陷阱

彰化市53歲林姓女子見臉書社團農產品特賣優惠，在取得對方連繫後匯出200元，卻被在支付時，被反覆要求轉帳操作，最後匯出9...

電競老闆涉詐 前選手是共犯

曾經營電競戰隊的羅姓男子涉與詐騙集團合作，設局誘騙陳姓女子抵押房產借款，害陳女損失超過八百萬元，檢警偵辦時，發現周姓前電...

會計師助詐團 開22家人頭公司收贓

高雄市群賦會計師事務所負責人鄭富明涉協助詐騙集團設立廿二家人頭公司，申辦公司帳戶收受詐騙贓款，以假投資向廿五人騙走二五○...

聖石金業黃金詐騙延燒…營業處長經手龐大金流 涉銀行法500萬交保

刑事局偵辦聖石金業投資黃金詐騙案，去年搜索拘提董事長邱嬿妤，檢方另提訊在監服刑主謀邱薡宬（邱嬿妤胞兄），訊後認為邱薡宬犯...

得不償失！當車手獲利2千元 受害者提告判賠500萬元

黃姓車手冒充「經豐投資」收款員「林佑宗」，兩次到彰化縣秀水鄉向詐欺集團被害人收取合計500萬元現金，黃男落網後，被害人提...

6機構試行ATM臉部辨識防詐 金管會：7月檢討成效

因應內政部警政署反應詐騙集團車手在ATM提款會刻意戴口罩和安全帽，導致臉部無法清楚辨識、增加蒐證緝查難度，警政署因此建議...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。