電競老闆涉詐 前選手是共犯

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

曾經營電競戰隊的羅姓男子涉與詐騙集團合作，設局誘騙陳姓女子抵押房產借款，害陳女損失超過八百萬元，檢警偵辦時，發現周姓前電競選手涉提供帳戶給羅男運用，列為詐欺共犯；高雄地檢署昨天偵結，依詐欺罪嫌起訴羅、周兩人。

檢警調查，羅男成立快樂男孩電子競技有限公司，打造電競戰隊培養選手，但疑似經營失利，拖欠廠商尾款、教練薪資。

前年十二月間，羅男與不詳的詐欺集團合作，以假交友方式和陳姓女子大談網路愛情，陳女深陷愛情陷阱後，陸續掏出一六七萬元投資虛擬貨幣；事後羅男聯繫陳女，稱陳女遇到詐騙，若要領出虛擬貨幣，先佯裝要繼續投資，騙出詐團成員逮人才有機會。

陳女不疑有他，由羅男介紹當鋪業者，讓陳女將名下房產抵押給當舖借款五百萬元，扣除手續費、首三期利息後，到手現金四四六萬餘元，並將該筆現金全交給羅男，羅還另外從當舖業者手中拿到佣金。

羅男詐騙陳女兩次後仍不罷手，又誘拐陳女以保單借款卅五萬元，另宣稱有房產投資，陸續要陳女掏出十五萬元，羅為取信陳女，還簽立七五○萬元的假本票，等到陳女發現受騙時，羅男已人間蒸發。

檢警偵辦追查鎖定羅男身分，發現羅收款的帳戶，為前知名周姓電競選手；周男在電競圈頗有名氣，原以ＬＯＬ、傳說對決等遊戲為主，後轉職德州撲克賽事，還曾奪下冠軍，被粉絲稱為遊戲天才。

檢警查出，周男涉將帳戶提供給羅男，等不明款項匯入後，隨即支應羅男積欠的教練薪資、廠商尾款等，周男也被列為詐欺共犯，雄檢昨偵結，依詐欺罪嫌起訴羅、周兩人。

