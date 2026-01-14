會計師助詐團 開22人頭公司收贓

高雄市群賦會計師事務所負責人鄭富明涉協助詐騙集團設立廿二家人頭公司，申辦公司帳戶收受詐騙贓款，以假投資向廿五人騙走二五○○萬元。刑事局查獲鄭及代辦業者、仲介、員工、人頭共卅六人，依詐欺等罪送辦，檢聲押鄭獲准。

這是警方首次破獲會計師事務所替詐團開人頭公司案件。警方調查，詐團收購或以申設公司可節稅騙取人頭資料，透過經營會計師事務所的會計師四十歲鄭富明，以通訊、網路設備銷售等名義設立廿二家公司，鄭負責查核資本額，由代辦業者卅六歲劉姓男子協辦設立登記等流程。

詐團用這些公司名義申辦銀行帳戶，以股票、博弈等假投資騙被害人匯款，去年一至八月向廿五人騙走二五○○萬元。警方查扣犯嫌手機發現，鄭開人頭公司每家收費一萬二千元，加上協助報稅等費用，每家賺五萬元，共獲利上百萬元。

刑事局偵一大隊過濾一六五反詐騙系統平台資料，分析贓款集中特定公司戶，向財政部、經濟部、地方政府、銀行調閱資料鎖定群賦，清查經手一百多家公司，其中廿二家涉詐。

警方本月七日會同財政部南區國稅局人員，在高雄、新北、台中、宜蘭、屏東等縣市搜索群賦兩處事務所及犯嫌住處，拘提鄭、劉及三名收取人頭仲介、十名員工、十九名人頭，另借詢因詐欺案在押的二名人頭。鄭稱經朋友介紹受託開公司，不知是詐欺；人頭多經濟狀況不佳，稱上網或透過朋友，以每月約一萬元賣資料。

警方查扣公司「大小章」、進銷項發票、偽造國稅局收件章、電腦、手機等，依詐欺、洗錢防制法、公司法、稅捐稽徵法、商業會計法送辦，檢方聲押鄭、劉，命其他人三至八萬元交保或請回，法院裁定鄭羈押，劉十五萬元交保。

刑事局表示，以往分析涉詐公司戶，常發現一人申請多家公司或同一公司頻繁更換負責人，還申請企業網路銀行，單筆約定轉帳額度高達五千萬元，顯見人頭公司戶問題嚴重，須加強查緝。