聖石金業黃金詐騙延燒…營業處長經手龐大金流 涉銀行法500萬交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

刑事局偵辦聖石金業投資黃金詐騙案，去年搜索拘提董事長邱嬿妤，檢方另提訊在監服刑主謀邱薡宬（邱嬿妤胞兄），訊後認為邱薡宬犯罪行為重大，聲押禁見，法院裁定禁止面會，邱嬿妤以500萬交保。專案小組經1個月比對扣案證物，發現營業處長周子青也是集團核心人物，經手許多金流，今2度拘提周女到案，檢方訊後依違反銀行法命500萬交保。

聖石金業2022年在台北市信義路盛大開幕，於台北、台中、高雄設立三個旗艦店，強調全台專櫃現價買賣歐美瑞士高檔黃金條，只要購入黃金超過50公克即有優惠，數量越多還可享VIP級服務，成功帶起話題。

近年國際金價不斷攀升，聖石金業利用「歐美瑞士高檔黃金理財」方案，邱嬿妤以88折專案吸引投資人，對外宣稱保證回購、穩賺不賠，實則在各地進行投資詐騙，被認為是典型龐氏騙局，不少客戶投資上千萬，最後發現無法出金，才驚覺上當。

檢警去年12月搜索拘提邱嬿妤與丈夫蔡承翰共30人到案，查扣勞斯萊斯、法拉利等名車，不過，但投資人投資的黃金，僅查扣不到50公斤，若依該公司與客戶簽訂的契約，儲備黃金至少要有數十億元以上，但查扣數量與實際不成比例，顯示集團金流大有問題。

調查發現，邱嬿妤只是聖石的人頭，為避免吸金行為露餡，常在全台各地做公益，營造企業形象良好的假象，真正操盤者是他哥哥邱薡宬。專案小組連日清查金流，並提訊在監服刑的邱薡宬，發現先前交保的周子青扮演處理金流關鍵角色，13日再約談到案。

邱薡宬過去是「標準金商公司」總經理，但未經金管會許可，經營黃金期貨槓桿保證金契約交易業務，並於104人力銀行等網站刊登「貴金屬行銷專員儲備幹部」廣告，招攬承攬商，被依違反期貨交易法判刑確定。

檢方偵辦聖石黃金詐騙案，查出營業處長周子青涉犯銀行法重罪，今天2度約談到案，諭令500萬交保。記者張宏業／攝影
檢方偵辦聖石黃金詐騙案，查出營業處長周子青涉犯銀行法重罪，今天2度約談到案，諭令500萬交保。記者張宏業／攝影
聖石金業董娘邱嬿妤涉吸金去年被檢方諭令500萬交保、限制出境出海、配戴電子腳鐶。圖／報系資料照
聖石金業董娘邱嬿妤涉吸金去年被檢方諭令500萬交保、限制出境出海、配戴電子腳鐶。圖／報系資料照

黃金 詐騙

