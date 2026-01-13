快訊

台指期夜盤高檔震盪 法人揭秘主力「空頭回補劇本」

財神降臨！大樂透頭獎1.1億元一注獨得 開在「這縣市」

行駛國道1號林口路段車輛突故障 駕駛下車查看遭後車撞飛OHCA

太子集團旗下5大住商開發案 柬埔寨勒令暫停銷售

中央社／ 金邊13日綜合外電報導

遭到美國制裁的太子集團，其創辦人陳志近日遭到引渡中國後，集團在柬埔寨的5處豪華房地產開發案已被勒令暫停銷售。華府指控該集團涉嫌從事數十億美元規模跨國網路詐騙活動。

法新社報導，柬埔寨和中國政府指出，太子集團控股（Prince Holding Group）創辦人、董事長陳志上週從柬埔寨被引渡中國。

美國於去年10月起訴這位中國出生的商人，指控他主導已成功騙取數以十億美元計的線上投資詐騙，這些詐騙活動由數百名被販運至柬埔寨園區的詐騙分子經營。

柬埔寨房地產和抵押貸款業務監管局（NRPC）昨天深夜發布聲明，勒令太子集團在首都金邊的4處、在沿海施亞努市（Sihanoukville）的一處大型公寓和房屋開發案暫停銷售。

在陳志遭到起訴、公司於去年10月先後被美國和英國制裁後，太子集團遭遇重創。這項公告是對集團再一次打擊。美國當局指出，該集團是「亞洲最大跨國犯罪組織之一」的幌子。

NRPC並表示，已與5項開發案簽訂買賣合約的個人，仍有義務履行協議。

其中一處位在首都的社區「太子幸福廣場」（Pinnacle Residence）員工今天受訪時表示，銷售辦公室已經關閉。

根據柬埔寨不動產網站realestate.com.kh資料，集合住宅和商辦的這項耀眼的47層高樓開發案於2024年完工，近1800個單位已經銷售75%。開發案登記在同樣受到美國制裁的太子地產集團名下。

柬埔寨 美國 詐騙 太子集團 陳志

延伸閱讀

住養鯊豪宅、擁6飛機、女兒彈金鋼琴…網傳陳志四川網紅妻炫富

陸特警押解太子集團首腦陳志 下機時被脫頭套、模樣狼狽

太子集團陳志將在中國受審 恐面臨無期徒刑以上重刑

太子集團主席陳志被捕 台灣洗錢源頭現形 匯致國際負責人送辦

相關新聞

聖石金業黃金詐騙延燒…營業處長經手龐大金流 涉銀行法500萬交保

刑事局偵辦聖石金業投資黃金詐騙案，去年搜索拘提董事長邱嬿妤，檢方另提訊在監服刑主謀邱薡宬（邱嬿妤胞兄），訊後認為邱薡宬犯...

得不償失！當車手獲利2千元 受害者提告判賠500萬元

黃姓車手冒充「經豐投資」收款員「林佑宗」，兩次到彰化縣秀水鄉向詐欺集團被害人收取合計500萬元現金，黃男落網後，被害人提...

6機構試行ATM臉部辨識防詐 金管會：7月檢討成效

因應內政部警政署反應詐騙集團車手在ATM提款會刻意戴口罩和安全帽，導致臉部無法清楚辨識、增加蒐證緝查難度，警政署因此建議...

詐騙手法AI化！趨勢科技揭5大新趨勢 全新「家庭守護圈」功能共同阻詐

隨著AI技術快速普及，詐騙手法正以過去難以想像的速度進化。趨勢科技發表「2026年全球五大詐騙趨勢預測」，指出AI詐騙已...

約車內面交300萬…新北男突醒悟與車手扭打 車輛失控撞柱2嫌驚逃

莊姓男子掉入詐騙陷阱，相約今天下午2時於新店區捷運七張站前面交300萬，莊男坐上詐團車手車輛後驚覺有異，與後座車手發生肢...

銀行局：加裝AI辨識臉部警示ATM 5家銀行和郵局加入試行行列

銀行局在去年23日時邀集多家銀行、高檢署開會討論戴口罩是否能從ATM提領現金，銀行局今天說明開會進度，副局長王允中指出，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。