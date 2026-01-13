詐騙手法AI化！趨勢科技揭5大新趨勢 全新「家庭守護圈」功能共同阻詐

隨著AI技術快速普及，詐騙手法正以過去難以想像的速度進化。趨勢科技發表「2026年全球五大詐騙趨勢預測」，指出AI詐騙已從輔助角色躍升為主流工具，詐騙集團透過多管道布局、心理操控與高度個人化內容，正在重新定義未來的詐騙樣貌。趨勢科技同時宣布，旗下防詐工具AI防詐達人推出全新「家庭守護圈」功能，將防詐從個人層級擴大為全家共防的新型安全模式。

趨勢科技調查顯示，台灣有高達九成民眾擔心親友成為詐騙受害者，顯示詐騙威脅已成全民焦慮的日常風險。趨勢科技總經理洪偉淦指出，現代詐騙不再是單一簡訊或電話的「一次攻擊」，而是結合多平台、多階段、長時間鋪陳的「完整劇本」，再搭配AI生成的逼真內容，使受害者在不知不覺中一步步落入陷阱，防範難度顯著提高。

在五大詐騙趨勢中，首要關鍵即是「多管道詐騙成為常態」。趨勢科技預測，詐騙集團將混用簡訊、電話、電子郵件、社群平台與加密通訊軟體，藉此規避封鎖單一來源的防禦機制。調查顯示，73%的簡訊詐騙受害者曾被要求轉移至其他平台繼續對話，而96%的詐騙連結會在24小時內失效，形成難以追蹤的快閃式詐騙鏈。在台灣，Facebook、LINE與Instagram已成為詐騙的主要接觸點，詐騙者先在社群建立信任，再導流至LINE等私密通訊平台進行關鍵詐騙行動。

第二大趨勢為戀愛與投資詐騙持續擴大損失。全球範圍內，詐騙者長時間培養情感依附，結合高報酬投資話術與加密貨幣平台進行詐財；而在台灣，網路購物詐騙則自2025年下半年起長期位居通報榜首。近五成民眾曾收過冒充物流公司的詐騙簡訊，誘導點擊惡意連結確認配送資訊，進而造成個資外洩與金錢損失，顯示詐騙主題高度在地化，緊扣消費行為。

第三大趨勢是AI正式成為詐騙者的標準配備。深偽影像、語音模擬與自動化腳本，使詐騙內容更逼真、更具規模。趨勢科技指出，未來AI甚至能在無人介入的情況下研究目標、調整話術與詐騙節奏。值得注意的是，台灣已有43%的民眾使用AI工具輔助購物或訂票，當生活愈加依賴AI，若缺乏防護機制，受害風險也將同步升高。

第四大趨勢為即時授權支付詐騙快速攀升。此類詐騙透過假冒銀行、雇主或客服，製造帳戶異常與緊急情境，誘使受害者在心理壓力下自行完成轉帳。由於即時支付「即轉即走、難以追回」，調查顯示，46%的受害者往往直到事後接獲銀行或警方通知才意識到受騙，卻僅有13%選擇報警，凸顯攔阻詐騙必須前移到交易發生之前。

第五大趨勢則是身份與品牌偽冒全面滲透日常生活。從銀行、政府、物流公司，到中小型品牌、地方微網紅，皆可能成為詐騙素材。調查顯示，超過六成台灣民眾曾看過假冒知名品牌的詐騙網站，仍有41%的人會在陌生網站上進行線上購物，無形中放大風險。