約車內面交300萬…新北男突醒悟與車手扭打 車輛失控撞柱2嫌驚逃

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

莊姓男子掉入詐騙陷阱，相約今天下午2時於新店區捷運七張站前面交300萬，莊男坐上詐團車手車輛後驚覺有異，與後座車手發生肢體衝突，開車的車手嚇得失控自撞騎樓梁柱，2名車手隨即下車逃逸，莊男驚險保住300萬。警方正追緝在逃車手中。

新店警方今天下午2時許接獲報案，新店區北新路二段發生車禍事故。警員趕抵現場發現駕駛已離開現場，僅剩莊姓男子在場，經查莊男日前加入假投資詐騙群組，與對方相約今午2時在新店區北新路二段七張捷運站前面交300萬元。

莊男依約到場後，對方開來1輛白色轎車要求莊男上車面交，莊男不疑有他上車後疑驚覺遭詐騙，與後座的車手發生肢體衝突，開車車手疑分心不慎自撞路邊騎樓梁柱，2名車手見事跡敗露立即棄車逃逸，莊男驚險保住300萬積蓄。

新店警目前正調閱監視器，並將莊男帶回詢問，並持續追緝逃逸的2名男子已釐清確切案情。

莊姓男子與車手發生肢體衝突，車輛自撞梁柱2車手逃逸。記者黃子騰／翻攝
莊姓男子與車手發生肢體衝突，車輛自撞梁柱2車手逃逸。記者黃子騰／翻攝
詐團車輛撞騎樓梁柱並撞斷號誌牌。記者黃子騰／翻攝
詐團車輛撞騎樓梁柱並撞斷號誌牌。記者黃子騰／翻攝

