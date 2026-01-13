銀行局：加裝AI辨識臉部警示ATM 5家銀行和郵局加入試行行列

銀行局在去年23日時邀集多家銀行、高檢署開會討論戴口罩是否能從ATM提領現金，銀行局今天說明開會進度，副局長王允中指出，此次會議達成三大共識：1. 用鼓勵方式由銀行自行決定處理的作法；2. 目前作法以警示為主，暫時不會拒絕提領，相關作法正在研議中；3. 提醒民眾若ATM警示音發生時，也不要被嚇到，拿下口罩即可提領。

根據銀行局盤點，全台目前共有500多台的臉部辨識ATM，約占全台3萬多台的ATM比率約1%，除了5家銀行，包括郵局也加入行列。

王允中指出，目前已有5家銀行正在試行，以警示為主，但警示音發出之後，仍可提款，至於警示音每家ATM的音量和作法都不一樣，而根據銀行的經驗，ATM加裝AI辨識系統之後，車手提領的次數的確有下降的趨勢。

王允中說，戴口罩或安全帽，若被AI錄像辨識到，就會被要求脫下才能領錢，警政署也希望能如此作，否則會妨礙警政署在取締車手的搜證。另外，也會請民眾貼告示，讓民眾知道為何會有警示音，也宣導在ATM提款之前要先取下口罩。

王允中表示，已試行的金融機構，發覺有發出警示音的ATM，的確被車手提領次數降低，因此有一定的成效；這5家去年已有試行，最早有5月開始試行，例如台南市政府與郵政公司合作，亦有在試行，預計半年之後，6月底結束時，讓各銀行分享試行成果，7月再進行檢討，並和警政署討論，來決定後續進行的方式。

倘若民眾因為被辨識而產生警示音，讓民眾感到困擾而客訴，王允中回應，這屬和打詐相關措施，不會計入公平待客的缺失，他並再度強調，現行即使發生警示音，也不會發生客戶領不到錢的情況。