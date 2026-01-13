高公局揪詐騙 慎防ETC詐騙訊息

近期民眾於網路上分享，明明名下無車卻收到「46元停車費或通行費」之催繳郵件或簡訊。高公局13日表示，不肖分子透過不法手段取得民眾聯繫資訊，企圖以「亂槍打鳥」方式，誘導民眾點擊連結線上刷卡，提醒民眾：「正港」ETC郵件或簡訊，一定有車號且不會有繳費連結，請直接刪除勿受騙。

高公局說明，近來發現ETC詐騙訊息，主要有3種類型，包括有讓人看起來像是自動化系統發送，而非人為發送的偽專業「系統動作」型；以及能精準鎖定開車族使用與遠通電收高度相關的業務詞彙，例如針對目標的「停車業務」型；以及利用小額欠費與法律後果，來誘導點擊的「費用與限制」型等，請民眾慎防這些可疑郵件或簡訊，切勿點擊或操作不明網址，以免遭盜取帳號及金錢。

高公局表示，為防止詐騙，高公局偕同遠通電收除透過各式管道，如公益託播、警廣、ETC App推播、FB高速公路粉絲團等持續加強宣導外，並利用刑事警察局165反詐騙通報系統共同打擊詐騙，以阻斷詐騙訊息，經與遠通公司積極聯防，去(114)年成功阻斷約500餘件與ETC相關之詐騙網址。若民眾遇到可疑訊息，請撥打165專線，或電洽遠通電收24小時客服專線（02）7716-1998、Line客服（ID：@etag）查證。

因應2月農曆春節連假將至，高公局也提醒，通行國道請記得儲值及繳納通行費。建議用路人申辦eTag及銀行信用卡自動儲值繳納通行費，除可享有通行費九折優惠，在儲值信用卡有效的情況下不會產生欠費，若收到通知即是詐騙，或申辦「國道通行費電子帳單」，響應帳單無紙化並確保掌握正確資訊，守護自身財產安全；另提醒，車輛停用eTag時也請記得辦理帳戶餘額退費，不要讓自己權益睡著。