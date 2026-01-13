詐騙車手報酬2000元 判3年2月還要賠500萬元

黃姓詐騙集團車手以新台幣2000元報酬，與被害人面交收取共500萬元，再轉交上層，台灣彰化地方法院依詐欺犯罪危害防制條例處3年2月刑期，須賠被害人500萬元，全案仍可上訴。

彰院今天公布判決書，黃姓男子民國113年加入詐騙集團擔任取款車手，先由其餘成員在社群網站臉書（Facebook）刊登不實投資廣告，被害人瀏覽網頁後陷於錯誤加入通訊軟體LINE好友，詐團佯稱可投資股票，相約收取款項。

黃姓男子依指示列印工作證及空白收據等，蓋用偽造印章，4天內與被害人面交2次，收取共500萬元現金，並分別將款項交給上層成員，隱匿詐欺犯罪所得。

被害人事後察覺受騙報案，黃姓男子於偵查及法院審理中坦承犯行，稱獲取報酬2000元。

法官認為被告明知詐團橫行，竟加入集團分工，共同詐取被害人財物，極不可取，考量尚未與被害人達成和解等，依犯詐欺犯罪危害防制條例3人以上共同以網際網路對公眾散布詐欺取財罪，處有期徒刑3年2月。

此外，被害人提刑事附帶民事訴訟，彰院判黃姓男子應給付被害人500萬元。