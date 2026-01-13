快訊

矮個和巨人成北士科亮點！輝達星艦3.0將與金仁寶55高樓「強烈對比」

影／賴清德向鍾東錦打趣「都不來咬耳朵」 鍾回應：當然想咬但沒機會

悲劇了！他護照內頁被蓋「吉伊卡哇」印章 外交部曝嚴重後果

詐騙車手報酬2000元 判3年2月還要賠500萬元

中央社／ 彰化13日電

黃姓詐騙集團車手以新台幣2000元報酬，與被害人面交收取共500萬元，再轉交上層，台灣彰化地方法院依詐欺犯罪危害防制條例處3年2月刑期，須賠被害人500萬元，全案仍可上訴。

彰院今天公布判決書，黃姓男子民國113年加入詐騙集團擔任取款車手，先由其餘成員在社群網站臉書（Facebook）刊登不實投資廣告，被害人瀏覽網頁後陷於錯誤加入通訊軟體LINE好友，詐團佯稱可投資股票，相約收取款項。

黃姓男子依指示列印工作證及空白收據等，蓋用偽造印章，4天內與被害人面交2次，收取共500萬元現金，並分別將款項交給上層成員，隱匿詐欺犯罪所得。

被害人事後察覺受騙報案，黃姓男子於偵查及法院審理中坦承犯行，稱獲取報酬2000元。

法官認為被告明知詐團橫行，竟加入集團分工，共同詐取被害人財物，極不可取，考量尚未與被害人達成和解等，依犯詐欺犯罪危害防制條例3人以上共同以網際網路對公眾散布詐欺取財罪，處有期徒刑3年2月。

此外，被害人提刑事附帶民事訴訟，彰院判黃姓男子應給付被害人500萬元。

被害人 詐欺 詐騙集團

延伸閱讀

會計師事務所幫詐團設22家人頭公司 25人投資被騙2500萬

悲劇了！他護照內頁被蓋「吉伊卡哇」印章 外交部曝嚴重後果

會計師「跨業結盟」詐騙集團！虛設公司助洗錢 靠1漏洞獲利百萬

會計師淪詐團「軍師」 檢方憂已專業分工、產業化

相關新聞

會計師事務所幫詐團設22家人頭公司 25人投資被騙2500萬

高雄市群賦會計師事務所負責人鄭富明涉替詐騙集團設22家人頭公司，申辦人頭公司帳戶收受詐騙贓款，以假投資向25人騙走250...

防詐「種子教官」計畫奏效　土城警成功攔阻逾億民眾血汗錢

詐騙猖獗，新北市土城警分局為強化防詐體系，積極推動「種子教官」計畫，深入轄內各大金融機構共同反詐。據統計，去年一整年共計...

會計師淪詐團「軍師」 檢方憂已專業分工、產業化

詐騙集團犯罪手法「產業化」，竟連專業會計師也淪為共犯，橋頭地檢署查獲高雄某會計師事務所鄭姓會計師，涉嫌與詐騙集團勾結，擔...

電競戰隊負責人詐熟女700萬 前電競選手捲入被列共犯起訴

曾經營電競戰隊的羅姓男子，疑似經營失利發不出教練薪水，與詐騙集團合作，設局誘騙陳姓女子抵押房產借款，害陳女損失超過800...

詐團小辣椒挺著孕肚當收水手 33人受害 遭判刑66年

代稱「小辣椒」的萬姓女子加入「李別問」詐騙集團，擔任收水手總指揮，2021年間指揮車手在彰化縣各鄉鎮、新北市、苗栗等地區...

騙虛擬幣投資還不夠！假代書集團再騙抵押房產榨乾被害人

日前有民眾遭遇假投資詐騙，損失金額高達5900萬餘元。刑事警察局深入調查發現，詐騙集團不僅誘騙被害人投資虛擬貨幣，更與不法代書、民間金主聯手，趁被害人資金耗盡時，主動誘使被害人抵押不動產借貸，實施殘酷的「資產榨乾」計畫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。