快訊

矮個和巨人成北士科亮點！輝達星艦3.0將與金仁寶55高樓「強烈對比」

影／賴清德向鍾東錦打趣「都不來咬耳朵」 鍾回應：當然想咬但沒機會

悲劇了！他護照內頁被蓋「吉伊卡哇」印章 外交部曝嚴重後果

會計師事務所幫詐團設22家人頭公司 25人投資被騙2500萬

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導
高雄市群賦會計師事務所負責人鄭富明涉替詐騙集團設22家人頭公司，收受詐騙贓款，以假投資向25人騙走2500萬元，刑事局查獲鄭等36人送辦。圖／刑事局提供
高雄市群賦會計師事務所負責人鄭富明涉替詐騙集團設22家人頭公司，收受詐騙贓款，以假投資向25人騙走2500萬元，刑事局查獲鄭等36人送辦。圖／刑事局提供

高雄市群賦會計師事務所負責人鄭富明涉替詐騙集團設22家人頭公司，申辦人頭公司帳戶收受詐騙贓款，以假投資向25人騙走2500萬元；刑事局查獲鄭及仲介、員工、人頭共36人，依詐欺等罪送辦，檢方聲押鄭獲准，其他人3至15萬元交保或請回。

警方調查，詐團向親友或上網以協助節稅名義收購人頭資料，去年1月起透過在高雄經營群賦會計師事務所的會計師鄭富明，以通訊、網路設備銷售等名義設立22家公司；鄭以每家資本額400萬元以下收費1萬2000元，協助查核資本額及設立登記，再以公司名義申辦銀行帳戶，供假投資詐騙被害人匯款。

刑事局偵一大隊第一隊調閱165反詐騙系統平台資料，清查可疑公司戶，發現1人申請多家公司或同一公司頻繁更換負責人，還申請企業網路銀行，單筆約定轉帳額度高達5000萬元；經向財政部、經濟部、各縣市政府、金融機構調閱資料鎖定群賦，查出經手申辦公司成為警示帳戶比例達20%，遠高於全國平均值1.8%。

警方本月7日會同財政部南區國稅局人員，在高雄、新北、台中、宜蘭、屏東等縣市搜索，拘提鄭及4名仲介、10名員工、19名人頭，另借詢因詐欺案在押的2名人頭。鄭稱受託申辦公司及開戶，不知是詐欺；人頭多稱上網發現收購資料協助節稅廣告。

警方查扣公司「大小章」、進銷項發票、偽造國稅局收件章、電腦、手機等，依詐欺、洗錢防制法、公司法、稅捐稽徵法、商業會計法送辦，檢方聲押鄭及仲介39歲劉姓男子，命其他人3至8萬元交保或請回，法院裁定鄭羈押，劉15萬元交保。

高雄市群賦會計師事務所負責人鄭富明涉替詐騙集團設22家人頭公司，收受詐騙贓款，以假投資向25人騙走2500萬元，刑事局查獲鄭等36人送辦。圖／ 刑事局提供
高雄市群賦會計師事務所負責人鄭富明涉替詐騙集團設22家人頭公司，收受詐騙贓款，以假投資向25人騙走2500萬元，刑事局查獲鄭等36人送辦。圖／ 刑事局提供
高雄市群賦會計師事務所負責人鄭富明涉替詐騙集團設22家人頭公司，收受詐騙贓款，以假投資向25人騙走2500萬元，刑事局查獲鄭等36人送辦。記者李奕昕／翻攝
高雄市群賦會計師事務所負責人鄭富明涉替詐騙集團設22家人頭公司，收受詐騙贓款，以假投資向25人騙走2500萬元，刑事局查獲鄭等36人送辦。記者李奕昕／翻攝
高雄市群賦會計師事務所負責人鄭富明涉替詐騙集團設22家人頭公司，收受詐騙贓款，以假投資向25人騙走2500萬元，刑事局查獲鄭等36人送辦。記者李奕昕／翻攝
高雄市群賦會計師事務所負責人鄭富明涉替詐騙集團設22家人頭公司，收受詐騙贓款，以假投資向25人騙走2500萬元，刑事局查獲鄭等36人送辦。記者李奕昕／翻攝
高雄市群賦會計師事務所負責人鄭富明涉替詐騙集團設22家人頭公司，收受詐騙贓款，以假投資向25人騙走2500萬元，刑事局查獲鄭等36人送辦。記者李奕昕／翻攝
高雄市群賦會計師事務所負責人鄭富明涉替詐騙集團設22家人頭公司，收受詐騙贓款，以假投資向25人騙走2500萬元，刑事局查獲鄭等36人送辦。記者李奕昕／翻攝
高雄市群賦會計師事務所負責人鄭富明涉替詐騙集團設22家人頭公司，收受詐騙贓款，以假投資向25人騙走2500萬元，刑事局查獲鄭等36人送辦。記者李奕昕／翻攝
高雄市群賦會計師事務所負責人鄭富明涉替詐騙集團設22家人頭公司，收受詐騙贓款，以假投資向25人騙走2500萬元，刑事局查獲鄭等36人送辦。記者李奕昕／翻攝
高雄市群賦會計師事務所負責人鄭富明涉替詐騙集團設22家人頭公司，收受詐騙贓款，以假投資向25人騙走2500萬元，刑事局查獲鄭等36人送辦。記者李奕昕／翻攝
高雄市群賦會計師事務所負責人鄭富明涉替詐騙集團設22家人頭公司，收受詐騙贓款，以假投資向25人騙走2500萬元，刑事局查獲鄭等36人送辦。記者李奕昕／翻攝

詐騙集團 詐欺 會計師

延伸閱讀

會計師「跨業結盟」詐騙集團！虛設公司助洗錢 靠1漏洞獲利百萬

會計師淪詐團「軍師」 檢方憂已專業分工、產業化

詐團小辣椒挺著孕肚當收水手 33人受害 遭判刑66年

詐團勾結假代書借貸詐財 科技業高管遭騙5900萬元

相關新聞

會計師事務所幫詐團設22家人頭公司 25人投資被騙2500萬

高雄市群賦會計師事務所負責人鄭富明涉替詐騙集團設22家人頭公司，申辦人頭公司帳戶收受詐騙贓款，以假投資向25人騙走250...

防詐「種子教官」計畫奏效　土城警成功攔阻逾億民眾血汗錢

詐騙猖獗，新北市土城警分局為強化防詐體系，積極推動「種子教官」計畫，深入轄內各大金融機構共同反詐。據統計，去年一整年共計...

會計師淪詐團「軍師」 檢方憂已專業分工、產業化

詐騙集團犯罪手法「產業化」，竟連專業會計師也淪為共犯，橋頭地檢署查獲高雄某會計師事務所鄭姓會計師，涉嫌與詐騙集團勾結，擔...

電競戰隊負責人詐熟女700萬 前電競選手捲入被列共犯起訴

曾經營電競戰隊的羅姓男子，疑似經營失利發不出教練薪水，與詐騙集團合作，設局誘騙陳姓女子抵押房產借款，害陳女損失超過800...

詐團小辣椒挺著孕肚當收水手 33人受害 遭判刑66年

代稱「小辣椒」的萬姓女子加入「李別問」詐騙集團，擔任收水手總指揮，2021年間指揮車手在彰化縣各鄉鎮、新北市、苗栗等地區...

騙虛擬幣投資還不夠！假代書集團再騙抵押房產榨乾被害人

日前有民眾遭遇假投資詐騙，損失金額高達5900萬餘元。刑事警察局深入調查發現，詐騙集團不僅誘騙被害人投資虛擬貨幣，更與不法代書、民間金主聯手，趁被害人資金耗盡時，主動誘使被害人抵押不動產借貸，實施殘酷的「資產榨乾」計畫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。