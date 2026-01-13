裝修詐騙金額破億成常態 業者引入履約保證防堵「收錢就跑」

近年裝修詐騙案件頻傳，一旦遭遇不肖裝修業者捲款失聯，不僅裝修工程停擺，畢生積蓄更可能一夕歸零，為了防堵類似事件，室內裝修公司易鉑克與專辦不動產履約保證的永豐建經公司合作，將第三方履約保證制度導入室內裝修工程。

日前新北市土城區「世界花園」社區，即爆出裝修廠商疑似以低價承攬工程，向多名住戶收取大筆工程款後失聯，受害金額高達八千多萬元，部分住戶甚至已繳清裝修款，卻連一磚一瓦都尚未施工，引發社區恐慌與社會譁然。

消保與法律界人士指出，裝修詐騙之所以層出不窮，關鍵在於「工程款一次性支付、缺乏第三方監管」。現行裝修市場多採私契模式，民眾往往基於信任或急於施工，在簽約初期即支付高額款項，一旦廠商倒閉、捲款或惡意脫產，追討困難，成為不肖業者操作詐騙的溫床。

易鉑克室內裝修公司表示，裝修工程與購屋同樣涉及高額資金，卻長期缺乏制度性保障，導致風險全由消費者承擔。為防堵類似案件再度發生，易鉑克與專辦不動產履約保證的永豐建經公司合作，將第三方履約保證制度導入室內裝修工程。

易鉑克說明，所謂「裝修履約保證」，是由第三方履約保證機構設立專戶，工程款不直接交由裝修公司保管，而是依施工進度分階段撥付。若工程未達約定進度、品質不符，或發生廠商停工、失聯等情況，款項可暫停撥付甚至返還，避免民眾一次性承擔全部風險。

「許多詐騙案件的共通點，就是錢一付出去，人就找不到。」易鉑克直言，履約保證的目的不是包裝形象，而是從制度上切斷詐騙最關鍵的一環——資金流向。

永豐建經公司也指出，履約保證機制過去多用於預售屋買賣，實務上已能有效降低交屋糾紛與惡性倒閉風險。近年觀察到裝修詐騙金額與頻率明顯上升，若能透過第三方制度管理資金，有助於建立市場防弊機制，保障消費者權益。

在高房價時代，裝修費用往往占購屋後最大筆支出，動輒數百萬元，卻仍停留在「信任制」交易模式，風險明顯不對等。專家認為，若能透過履約保證制度普及化，讓「錢不落地、不一次給」成為市場常態，將可有效降低裝修詐騙發生機率，也有助於淘汰不肖業者。

易鉑克強調，希望透過此次制度導入，讓民眾在裝修前就能多一層保障選擇，也呼籲消費者提高警覺，避免一次性支付大額工程款，並選擇具備履約保證機制的裝修方案，為自身財產與居住安全多留一道防線。