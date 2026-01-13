防詐「種子教官」計畫奏效　土城警成功攔阻逾億民眾血汗錢

詐騙猖獗，新北市土城警分局為強化防詐體系，積極推動「種子教官」計畫，深入轄內各大金融機構共同反詐。據統計，去年一整年共計已成功攔阻182起詐騙案件，使民眾避免高達1億2814萬餘元的財產損失，績效顯著。

土城警分局指出，行員憑藉敏銳觀察力與豐富的實務經驗，能在民眾臨櫃辦理匯款的關鍵時刻，即時識破詐騙話術，是建構第一線阻詐防線的關鍵人物。其中，表現最為亮眼者為國泰世華土城分行，共攔阻62件詐騙案件，成功守住民眾財產4695萬餘元；其次為中國信託土城分行47件，阻攔2872萬餘元。

在攔阻方面表現優異，另有中國信託金城分行（9件，649萬元）以及凱基銀行土城分行（5件，624萬8,000元），其他如元大金城、台企土城、兆豐土城、平和郵局、土城郵局、上海土城、星展土城、國泰學府、國泰人壽海山、富邦土城、彰化土城、聯邦土城、土城農會等轄內金融單位，也都有卓越的阻詐表現。

同時基於農曆春節即將到來，土城警分局為求治安平穩，就金融機構安全維護工作部分，將對轄內24小時營業設有自動櫃員機(ATM)之四大超商(7-11、OK、全家、萊爾富)，亦列為檢測對象，以提高商家遭強盜、搶奪、竊盜等危機意識，防患於未然。