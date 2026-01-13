會計師淪詐團「軍師」 檢方憂已專業分工、產業化

詐騙集團犯罪手法「產業化」，竟連專業會計師也淪為共犯，橋頭地檢署查獲高雄某會計師事務所鄭姓會計師，涉嫌與詐騙集團勾結，擔任「軍師」協助虛設人頭公司、製作不實財報以掩飾洗錢金流，檢方訊後認定會計師涉犯洗錢、詐欺等罪，聲押獲准。

檢方查出，這名鄭姓會計師與從事記帳報稅業務的劉姓代辦業者一同協助詐團運作，從2024年起，為牟取利益，與潘姓、陳姓等詐欺博弈集團成員共謀，由鄭姓會計師指示事務所員工，大量辦理人頭公司設立登記，並取得虛偽不實的發票與交易單據。

鄭姓會計師不僅協助設立22家空殼公司，更訂出「收費標準」，每設立一家收費11000元，每月再收取1500至2500元不等的代帳費，協助製作假財報掩護金流。

檢方指出，他們利用人頭公司開立金融帳戶供賭客入金或匯入詐騙贓款，甚至與第三方支付業者簽約以隱匿金流，為營造公司正常營運假象，鄭男等人更製作不實會計憑證、交易紀錄，並協助填報營業稅申報書，替詐團建構看似合法的「維運」洗錢管道。

橋頭地檢署在7日發動搜索，指揮刑事局，會同南區國稅局兵分40路搜索，拘提鄭姓會計師、劉姓業者、人頭負責人及事務所員工共36人。