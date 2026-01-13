快訊

台積電擴大投資美國救台美關稅？川普的算盤 魏哲家是否埋單

今年1號颱風「洛鞍」可能生成 賈新興曝最新路徑、對台影響

賴瑞隆初選勝出！將代表民進黨參選2026高雄市長

聽新聞
0:00 / 0:00

會計師淪詐團「軍師」 檢方憂已專業分工、產業化

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

詐騙集團犯罪手法「產業化」，竟連專業會計師也淪為共犯，橋頭地檢署查獲高雄某會計師事務所鄭姓會計師，涉嫌與詐騙集團勾結，擔任「軍師」協助虛設人頭公司、製作不實財報以掩飾洗錢金流，檢方訊後認定會計師涉犯洗錢、詐欺等罪，聲押獲准。

檢方查出，這名鄭姓會計師與從事記帳報稅業務的劉姓代辦業者一同協助詐團運作，從2024年起，為牟取利益，與潘姓、陳姓等詐欺博弈集團成員共謀，由鄭姓會計師指示事務所員工，大量辦理人頭公司設立登記，並取得虛偽不實的發票與交易單據。

鄭姓會計師不僅協助設立22家空殼公司，更訂出「收費標準」，每設立一家收費11000元，每月再收取1500至2500元不等的代帳費，協助製作假財報掩護金流。

檢方指出，他們利用人頭公司開立金融帳戶供賭客入金或匯入詐騙贓款，甚至與第三方支付業者簽約以隱匿金流，為營造公司正常營運假象，鄭男等人更製作不實會計憑證、交易紀錄，並協助填報營業稅申報書，替詐團建構看似合法的「維運」洗錢管道。

橋頭地檢署在7日發動搜索，指揮刑事局，會同南區國稅局兵分40路搜索，拘提鄭姓會計師、劉姓業者、人頭負責人及事務所員工共36人。

檢方訊後認定鄭、劉2人涉犯公司法資本額查核不實、洗錢防制法、加重詐欺、偽造文書及商業會計法填製不實會計憑證等罪，嫌疑重大，裁定鄭姓會計師羈押禁見，劉姓業者諭知15萬元交保並限制住居。

橋頭地檢署。圖／本報資料照
橋頭地檢署。圖／本報資料照

會計師 詐騙集團 洗錢

延伸閱讀

詐團小辣椒挺著孕肚當收水手 33人受害 遭判刑66年

詐團勾結假代書借貸詐財 科技業高管遭騙5900萬元

科技公司經理慘失5900萬！投資被騙抵押房產 假代書詐團17人落網

保全兼差當車手賺2千 被判刑1年7月還需賠55萬元

相關新聞

會計師淪詐團「軍師」 檢方憂已專業分工、產業化

詐騙集團犯罪手法「產業化」，竟連專業會計師也淪為共犯，橋頭地檢署查獲高雄某會計師事務所鄭姓會計師，涉嫌與詐騙集團勾結，擔...

電競戰隊負責人詐熟女700萬 前電競選手捲入被列共犯起訴

曾經營電競戰隊的羅姓男子，疑似經營失利發不出教練薪水，與詐騙集團合作，設局誘騙陳姓女子抵押房產借款，害陳女損失超過800...

詐團小辣椒挺著孕肚當收水手 33人受害 遭判刑66年

代稱「小辣椒」的萬姓女子加入「李別問」詐騙集團，擔任收水手總指揮，2021年間指揮車手在彰化縣各鄉鎮、新北市、苗栗等地區...

騙虛擬幣投資還不夠！假代書集團再騙抵押房產榨乾被害人

日前有民眾遭遇假投資詐騙，損失金額高達5900萬餘元。刑事警察局深入調查發現，詐騙集團不僅誘騙被害人投資虛擬貨幣，更與不法代書、民間金主聯手，趁被害人資金耗盡時，主動誘使被害人抵押不動產借貸，實施殘酷的「資產榨乾」計畫。

科技公司經理慘失5900萬！投資被騙抵押房產 假代書詐團17人落網

蘇姓、蕭姓男子涉嫌自稱代書，從事詐騙集團貸款仲介，由周姓男子當金主，以假投資誘使某科技公司經理抵押房產借貸交付，騙走59...

獨／英國人氣饒舌歌手3月台北開唱 高雄粉絲搶票存款10.8萬遭詐乾

入選富比士「30歲以下菁英榜」的英國人氣饒舌歌手Central Cee世界巡迴「CAN’T RUSH GREATNESS...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。