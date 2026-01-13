快訊

台積電擴大投資美國救台美關稅？川普的算盤 魏哲家是否埋單

今年1號颱風「洛鞍」可能生成 賈新興曝最新路徑、對台影響

賴瑞隆初選勝出！將代表民進黨參選2026高雄市長

聽新聞
0:00 / 0:00

電競戰隊負責人詐熟女700萬 前電競選手捲入被列共犯起訴

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

曾經營電競戰隊的羅姓男子，疑似經營失利發不出教練薪水，與詐騙集團合作，設局誘騙陳姓女子抵押房產借款，害陳女損失超過800萬元，檢警偵辦時，發現前周姓電競選手提供帳戶給羅男運用，周男也被列為詐欺共犯，雄檢今偵結，依詐欺罪嫌起訴羅、周兩人。

檢警調查，羅男成立快樂男孩電子競技有限公司，打造電競戰隊培養選手，但疑似經營失利，陸續拖欠廠商尾款、教練薪資。

前年12月間，羅男與不詳的詐欺集團合作，以假交友方式和陳姓女子大談網路愛情，陳女深陷愛情陷阱後，陸續掏出167萬元投資虛擬貨幣；事後羅男聯繫陳女，稱陳女遇到詐騙，若要領出虛擬貨幣，先佯裝要繼續投資，騙出詐團成員逮人才有機會。

陳女不疑有他，由羅男介紹當鋪業者給陳女，讓陳女將名下的房產抵押給當舖借款五百萬元，扣除手續費、首三期利息後，到手現金446萬餘元，並將該筆現金全數交給羅男，羅還另外從當舖業者手中拿到佣金。

不料詐騙陳女兩次後仍不罷手，羅又誘拐陳女以保單借款35萬元，又宣稱有房產投資，陸續要陳女掏出15萬元，羅為取信陳女，還簽立750萬元的假本票，等到陳女發現受騙時，羅男以人間蒸發。

檢警偵辦時，鎖定羅男身分，發現羅收款的帳戶，為前知名周姓電競選手；周男在電競圈頗有名氣，原以LOL、傳說對決等遊戲為主，後轉職德州撲克賽事，還曾奪下冠軍，被粉絲稱為遊戲天才。

檢警發現，周男將帳戶提供給羅男，等不明款項匯入後，隨即支應羅男積欠的教練薪資、廠商尾款等，周男也被列為詐欺共犯，雄檢今偵結，依詐欺罪嫌起訴羅、周兩人。

高雄地檢署。圖／本報資料照
高雄地檢署。圖／本報資料照

詐欺 虛擬貨幣 詐騙集團

延伸閱讀

南韓發行穩定幣 動起來

騙虛擬幣投資還不夠！假代書集團再騙抵押房產榨乾被害人

詐團勾結假代書借貸詐財 科技業高管遭騙5900萬元

科技公司經理慘失5900萬！投資被騙抵押房產 假代書詐團17人落網

相關新聞

防詐「種子教官」計畫奏效　土城警成功攔阻逾億民眾血汗錢

詐騙猖獗，新北市土城警分局為強化防詐體系，積極推動「種子教官」計畫，深入轄內各大金融機構共同反詐。據統計，去年一整年共計...

會計師淪詐團「軍師」 檢方憂已專業分工、產業化

詐騙集團犯罪手法「產業化」，竟連專業會計師也淪為共犯，橋頭地檢署查獲高雄某會計師事務所鄭姓會計師，涉嫌與詐騙集團勾結，擔...

電競戰隊負責人詐熟女700萬 前電競選手捲入被列共犯起訴

曾經營電競戰隊的羅姓男子，疑似經營失利發不出教練薪水，與詐騙集團合作，設局誘騙陳姓女子抵押房產借款，害陳女損失超過800...

詐團小辣椒挺著孕肚當收水手 33人受害 遭判刑66年

代稱「小辣椒」的萬姓女子加入「李別問」詐騙集團，擔任收水手總指揮，2021年間指揮車手在彰化縣各鄉鎮、新北市、苗栗等地區...

騙虛擬幣投資還不夠！假代書集團再騙抵押房產榨乾被害人

日前有民眾遭遇假投資詐騙，損失金額高達5900萬餘元。刑事警察局深入調查發現，詐騙集團不僅誘騙被害人投資虛擬貨幣，更與不法代書、民間金主聯手，趁被害人資金耗盡時，主動誘使被害人抵押不動產借貸，實施殘酷的「資產榨乾」計畫。

科技公司經理慘失5900萬！投資被騙抵押房產 假代書詐團17人落網

蘇姓、蕭姓男子涉嫌自稱代書，從事詐騙集團貸款仲介，由周姓男子當金主，以假投資誘使某科技公司經理抵押房產借貸交付，騙走59...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。