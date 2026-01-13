電競戰隊負責人詐熟女700萬 前電競選手捲入被列共犯起訴

曾經營電競戰隊的羅姓男子，疑似經營失利發不出教練薪水，與詐騙集團合作，設局誘騙陳姓女子抵押房產借款，害陳女損失超過800萬元，檢警偵辦時，發現前周姓電競選手提供帳戶給羅男運用，周男也被列為詐欺共犯，雄檢今偵結，依詐欺罪嫌起訴羅、周兩人。

檢警調查，羅男成立快樂男孩電子競技有限公司，打造電競戰隊培養選手，但疑似經營失利，陸續拖欠廠商尾款、教練薪資。

前年12月間，羅男與不詳的詐欺集團合作，以假交友方式和陳姓女子大談網路愛情，陳女深陷愛情陷阱後，陸續掏出167萬元投資虛擬貨幣；事後羅男聯繫陳女，稱陳女遇到詐騙，若要領出虛擬貨幣，先佯裝要繼續投資，騙出詐團成員逮人才有機會。

陳女不疑有他，由羅男介紹當鋪業者給陳女，讓陳女將名下的房產抵押給當舖借款五百萬元，扣除手續費、首三期利息後，到手現金446萬餘元，並將該筆現金全數交給羅男，羅還另外從當舖業者手中拿到佣金。

不料詐騙陳女兩次後仍不罷手，羅又誘拐陳女以保單借款35萬元，又宣稱有房產投資，陸續要陳女掏出15萬元，羅為取信陳女，還簽立750萬元的假本票，等到陳女發現受騙時，羅男以人間蒸發。

檢警偵辦時，鎖定羅男身分，發現羅收款的帳戶，為前知名周姓電競選手；周男在電競圈頗有名氣，原以LOL、傳說對決等遊戲為主，後轉職德州撲克賽事，還曾奪下冠軍，被粉絲稱為遊戲天才。