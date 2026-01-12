詐團小辣椒挺著孕肚當收水手 33人受害 遭判刑66年

代稱「小辣椒」的萬姓女子加入「李別問」詐騙集團，擔任收水手總指揮，2021年間指揮車手在彰化縣各鄉鎮、新北市、苗栗等地區收取詐騙贓款，至少33名受害者被騙約200萬元，彰化地方法院依加重詐欺一罪一罰，分處2年4月到1月8月不等徒刑，萬女共被裁處66年刑期。

判決書指出，彰化縣34歲萬女與馮姓同居男友（審理中）加入「李別問」詐騙集團後，詐團由「李別問」指揮分為一到四級車手和收水手，一級車手提領詐騙贓款後，再給2級把風車手，2級車手再交給3級黃姓車手，黃姓車手再上交第4級萬女和馮男收水手，最後再將款項交給水房或李別問。

詐團用購物時作業錯誤，或是預訂飯店房間款項不符、捐款時因作業錯誤等手法，要被害人需依指示操作以辦理更正，讓被害人誤將款項匯入帳戶，再由車手到銀行ATM將錢領出。

「小辣椒」萬女是詐團重要幹部，並於一旁協助馮男號令集團車手，甚至負責吸收車手、收集帳戶，於詐騙集團擔任舉足輕重角色。萬女曾有毒品前科，被判刑3月，2021年5月才易科罰金執行完畢，2021年7月間她就又擔任收水手幹部，當時她已懷孕，也不顧腹內胎兒安危，落網前仍在施用安非他命。