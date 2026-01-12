快訊

【即時短評】宜蘭高鐵反思：「大禮包」人人愛 要用什麼還給下一代？

雨區再擴大！這日冷氣團南下「2地低溫9度」 周五溫差逾10度

資深藝人長照悲歌… 男星中風罹癌住不起安養院 向外界募款求助

詐團小辣椒挺著孕肚當收水手 33人受害 遭判刑66年

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

代稱「小辣椒」的萬姓女子加入「李別問」詐騙集團，擔任收水手總指揮，2021年間指揮車手在彰化縣各鄉鎮、新北市、苗栗等地區收取詐騙贓款，至少33名受害者被騙約200萬元，彰化地方法院依加重詐欺一罪一罰，分處2年4月到1月8月不等徒刑，萬女共被裁處66年刑期。

判決書指出，彰化縣34歲萬女與馮姓同居男友（審理中）加入「李別問」詐騙集團後，詐團由「李別問」指揮分為一到四級車手和收水手，一級車手提領詐騙贓款後，再給2級把風車手，2級車手再交給3級黃姓車手，黃姓車手再上交第4級萬女和馮男收水手，最後再將款項交給水房或李別問。

詐團用購物時作業錯誤，或是預訂飯店房間款項不符、捐款時因作業錯誤等手法，要被害人需依指示操作以辦理更正，讓被害人誤將款項匯入帳戶，再由車手到銀行ATM將錢領出。

「小辣椒」萬女是詐團重要幹部，並於一旁協助馮男號令集團車手，甚至負責吸收車手、收集帳戶，於詐騙集團擔任舉足輕重角色。萬女曾有毒品前科，被判刑3月，2021年5月才易科罰金執行完畢，2021年7月間她就又擔任收水手幹部，當時她已懷孕，也不顧腹內胎兒安危，落網前仍在施用安非他命。

法官認為，詐欺集團猖獗多時，使社會上人與人彼此間信任感蕩然無存，動輒聽聞公家機關、銀行或友人之來電，時而誤為係詐欺集團，人人惶恐不安，嚴重危害交易秩序與社會治安。萬女雖犯後坦承犯行，但尚未賠償被害人所受損害等犯後態度，因此依其所詐騙的33案各處1年8月到2年4月不等徒刑，因萬女尚有其他詐欺案件在其他法院審理中，將待所犯各罪全部確定後，再由檢察官聲請法院整體衡量被告所犯各罪及惡性再做最後量刑裁定。

詐騙集團收水手指揮「小辣椒」萬姓女子涉33 件詐騙案，法官各處2年4月到1月8月不等徒刑。記者林宛諭／攝影
詐騙集團收水手指揮「小辣椒」萬姓女子涉33 件詐騙案，法官各處2年4月到1月8月不等徒刑。記者林宛諭／攝影

車手 詐騙集團

延伸閱讀

詐團勾結假代書借貸詐財 科技業高管遭騙5900萬元

科技公司經理慘失5900萬！投資被騙抵押房產 假代書詐團17人落網

保全兼差當車手賺2千 被判刑1年7月還需賠55萬元

當詐團人頭帳戶又配合提款 無業男不肯認錯拒調解下場曝

相關新聞

詐團小辣椒挺著孕肚當收水手 33人受害 遭判刑66年

代稱「小辣椒」的萬姓女子加入「李別問」詐騙集團，擔任收水手總指揮，2021年間指揮車手在彰化縣各鄉鎮、新北市、苗栗等地區...

騙虛擬幣投資還不夠！假代書集團再騙抵押房產榨乾被害人

日前有民眾遭遇假投資詐騙，損失金額高達5900萬餘元。刑事警察局深入調查發現，詐騙集團不僅誘騙被害人投資虛擬貨幣，更與不法代書、民間金主聯手，趁被害人資金耗盡時，主動誘使被害人抵押不動產借貸，實施殘酷的「資產榨乾」計畫。

科技公司經理慘失5900萬！投資被騙抵押房產 假代書詐團17人落網

蘇姓、蕭姓男子涉嫌自稱代書，從事詐騙集團貸款仲介，由周姓男子當金主，以假投資誘使某科技公司經理抵押房產借貸交付，騙走59...

獨／英國人氣饒舌歌手3月台北開唱 高雄粉絲搶票存款10.8萬遭詐乾

入選富比士「30歲以下菁英榜」的英國人氣饒舌歌手Central Cee世界巡迴「CAN’T RUSH GREATNESS...

保全兼差當車手賺2千 被判刑1年7月還需賠55萬元

彰化縣楊姓保全兼差當車手，詐騙集團在網路上刊登投資廣告，騙一名婦人投資虛擬貨幣，楊男依詐團指示與婦人相約交付55萬元投資...

冒牌中醫網路看診賣藥 7旬翁花20萬吃完四肢水腫住院

陳姓老翁患糖尿病引發四肢水腫，在臉書看到假冒中醫師楊賢鴻廣告，加為LINE好友，花20萬元購買不明藥品服用，病情惡化住院...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。