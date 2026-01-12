詐團小辣椒挺著孕肚當收水手 33人受害 遭判刑66年
代稱「小辣椒」的萬姓女子加入「李別問」詐騙集團，擔任收水手總指揮，2021年間指揮車手在彰化縣各鄉鎮、新北市、苗栗等地區收取詐騙贓款，至少33名受害者被騙約200萬元，彰化地方法院依加重詐欺一罪一罰，分處2年4月到1月8月不等徒刑，萬女共被裁處66年刑期。
判決書指出，彰化縣34歲萬女與馮姓同居男友（審理中）加入「李別問」詐騙集團後，詐團由「李別問」指揮分為一到四級車手和收水手，一級車手提領詐騙贓款後，再給2級把風車手，2級車手再交給3級黃姓車手，黃姓車手再上交第4級萬女和馮男收水手，最後再將款項交給水房或李別問。
詐團用購物時作業錯誤，或是預訂飯店房間款項不符、捐款時因作業錯誤等手法，要被害人需依指示操作以辦理更正，讓被害人誤將款項匯入帳戶，再由車手到銀行ATM將錢領出。
「小辣椒」萬女是詐團重要幹部，並於一旁協助馮男號令集團車手，甚至負責吸收車手、收集帳戶，於詐騙集團擔任舉足輕重角色。萬女曾有毒品前科，被判刑3月，2021年5月才易科罰金執行完畢，2021年7月間她就又擔任收水手幹部，當時她已懷孕，也不顧腹內胎兒安危，落網前仍在施用安非他命。
法官認為，詐欺集團猖獗多時，使社會上人與人彼此間信任感蕩然無存，動輒聽聞公家機關、銀行或友人之來電，時而誤為係詐欺集團，人人惶恐不安，嚴重危害交易秩序與社會治安。萬女雖犯後坦承犯行，但尚未賠償被害人所受損害等犯後態度，因此依其所詐騙的33案各處1年8月到2年4月不等徒刑，因萬女尚有其他詐欺案件在其他法院審理中，將待所犯各罪全部確定後，再由檢察官聲請法院整體衡量被告所犯各罪及惡性再做最後量刑裁定。
